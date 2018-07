– Det siste hjemmet i respekt og verdighet

Meninger

Innlegget var først publisert på Irene Ojalas facebookside Arctic Footprints.

Tidligere i sommer var jeg heldig og fikk se en eldre kvinne og en eldre herre spasere hånd i hånd i fjæra vår. Jeg løftet opp kamera for å ta bildet at paret, fjorden og livet, men senket kameraet sakte ned. Det føltes ikke riktig.

For selv om de eldre kun ville framstå som silhuetter og ingen ville kjenne de igjen, var deres glede og hengivenhet mot hverandre så privat, at det ikke kunne deles. Det er vakkert å se kjærlighet vare – eller var det slik at det eldre paret nettopp hadde oppdaget kjærligheten på nytt?

Mine foreldre fikk ingen alderdom ilag. Min far døde i en alder av 52 år, akutt hjertesvikt, og min mor døde etter flere år med vaskulær demens på Furuly sykehjem i Alta. Furuly sykehjem var et godt sted å bo for en kvinne som mente at «den gamle kjærringa» umulig kunne være hennes datter. Den «gamle kjærringa» var meg. Joda, vi får passet påskrevet vi «barn» av demente foreldre på vei inn i skyggenes dal.

Det hender noen ganger at jeg undrer på hvordan det blir å være tannløs, skrukkete og tørr i huden – det oppdager jeg kanskje ikke før jeg ser meg selv i speilet og lurer på hvem den gamle kjerringa er som stirrer mot meg i speilet?

Det er trist å se at eldre kvinner og menn blir en salderingspost i enkelte kommuner. Rådmenn og politikere gjør det enkelt for seg selv og teller det som er enkelt å telle. Plusser og minuser i kommunens regnskap. At minus kommer fra andre poster enn eldre ser ikke ut til å bety noe. For de eldre klager ikke, enten fordi de av helsemessige årsaker ikke forstår hva som skjer, eller fordi de ikke har krefter og overskudd til å ta opp kampen. Men vi blir alle eldre – et langt liv er kanskje noe de fleste ønsker seg? Vi ønsker å være friske, reise, se andre steder eller vandre i fjellet, men for noen blir det ikke slik. Da blir det kommunen som i følge loven har ansvar – og plikt – til å gi de eldre som har behov likeverdige tilbud.

Slik politikere styrer eldreomsorgen undrer jeg på om de selv kan se seg selv som pleietrengende – eller har de så mange aksjer og obligasjoner at de kan kjøpe seg en plass i det øvre sjiktet innenfor institusjoner i vårt land? Institusjoner for eldre er et fryktelig ord. Et siste hjem burde vært fylt av glede, sang og gode relasjoner.

Vi er forskjellige – jeg under på hvorfor vi da må behandles likt? Hvorfor er det slik at vi i våre siste år ikke kan få gå ut å kose oss i frisk luft å ta en kaffe i frihet i fjæra når vi selv vil? Og hvorfor er det slik at noen rådmenn og politikere har en formening om at eldre liker å bo midt i en by, samt gå på kafe?

Hvorfor er det slik at eldre blir tvunget til å bo inneklemt i skogen, nede i en dal, ute på en myr eller midt i en by – og ikke på de fineste utsiktstomtene med utsikt til båter som legger til kai, eller til fiskehandleren på hjørnet? Et sted de føler trygghet i hverdagen.

Det var fint å se det eldre paret spasere hånd i hånd i fjæra. Det var fint å se den eldre mannen holde armen trygt rundt kvinnen ved hans side. Jeg ønsker for dem at de får mange gode år i frihet, med rett til å velge sine liv og daglige rutiner for når dagens første kaffekopp skal tas. Leve friheten – tenker jeg – og måtte politikere huske at også de har en plikt til å gi alle de eldre i sin kommune like rettigheter til lik behandling – i respekt og verdighet – det finnes, slik jeg ser det, ingen unntaksbestemmelser.

Og mens du undrer hva jeg mener, kan du kanskje ta deg tid til å lese Altapostens artikkel om Alta kommune som har planer om å legge ned Furuly sykehjem – sykehjemmet min mor var så heldig å få bo sine siste år – min mors siste hjem. Det er ikke slik at det passer for alle eldre å bo midt i byen – og svært mange eldre har ingen glede av å gå på kafe.

Irene Ojala

Arctic Footprints