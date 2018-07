– Det er på Aker brygge verdiskapinga skjer...

Meninger

Landbruket i store deler av landet herjes av tørke i sommervarmen, men aldri så galt at det ikke er godt for noe; på Aker Brygge meldes det om tidenes serveringssommer, med en omsetningsøkning på 40 prosent.

Tragisk for bøndene, selvsagt, men vi får se det lyse i situasjonen; ifølge Statistisk Sentralbyrå, den konservative tankesmien Civita og det minst like konservative tidsskriftet Minerva (alle tre tilfeldigvis beliggende sentralt i Oslo sentrum…) er det jo i all hovedsak i Oslo/Akershus og de tilhørende kontorpalassene til pengeflyttere og spekulanter på Aker Brygge at verdiskapingen skjer.

Vi andre får bare krysse fingrene og skåle for at de fortsatt er villige til å holde liv i resten av landet…

Magnar Leinan