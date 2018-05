– Hallen bør etableres i Kaiskuru

Meninger

Kaiskuru IL ønsker med dette gi sin uttalelse vedr. etablering av ny idretshall i østre Alta. Kaiskuru IL ønsker at hallen etableres i tilknytning til Kaiskuru Nærmiljøsenter framfor alternativet Elvebakken.

I de senere år har aktiviteten i Kaiskuru IL tatt seg betraktelig opp, med mange aktive utøvere i alderen 6 – 14 år. Vi ser at trenden tilsier ytterligere økning av aktive i årene som kommer. Hovedandelen av barn og unge i Kaiskuru IL kommer fra Kaiskuru og Kronstad. Pr. i dag er fotball hovedbeskjeftigelsen for idrettslaget. Andre hallidretter har vært ønsket, men i mangel på fasiliteter og med bakgrunn i at KIL ønsker nærhet til utøvelse av dette, har forespørsler ikke ført noen vei.

KIL ser også fordeler med en slik hall i tilknytning til barnehage og skole, slik forholdene ligger til rette for i Kaiskuru. Videre har det de senere år vært flere store arrangement i tilknytning til ski og skiskyting, nå senest NM på ski med finaler i Norges cup jr. Etablering av hall i Kaiskuru ville vært til stor nytte for framtidige arrangement av tilvarende karakter. Tanker om framtidig verdenscuprenn har allerede blitt lansert. Nasjonale rulleskirenn er også under planlegging. Foruten at etablering av hall i Kaiskuru vil være av stor interesse både for lokalt idrettslag, skole og barnehage samt skimiljøet (sommer og vinter), er Kaiskuru IL av den oppfatning av at alternativet med en utvidelse av den allerede etablerte hallen til en større hall, må være det rimeligste alternativet.

Det er mangel på spilleflate i Østre Alta og en utvidelse av hallen i Kaiskuru vil gi flere barn og unge aktivitets tilbud. I dette ligger også tilbud om flere type idretter.

En etableringa av en basishall slik vi har forstått det er planlagt på Elvebakken mener vi er best å ha sentrumsnært. Den vil da være lettere tilgjengelig for flere. Kaiskuru IL har ikke sett kostnader for andre alternativ, men har sjekket opp kostnadsoverslaget, for utvidelse av KNS hallen. Dette kostnadsoverslaget synes kunstig høyt, hvilket KIL har fått bekreftet fra lokal Entreprenør. Kostnadsberegningen tilsier en kvadratmeterpris på 27 000 kr/m2. Til sammenligning bygges ny Alta brannstasjon til 17 000 kr/m2, altså 10 000 kr/m2 rimeligere. Det må da i tillegg påpekes at en hallutvidelse er et betydelig enklere bygg til sammenligning. Å vurdere en utvidelse av hallen i Kaiskuru basert på nevnte kostnadsoverslag vil derfor være galt. Her bør Alta kommune gjøre en grundigere evaluering på kostnader.

Ut i fra overnevnte innspill ønsker vi at politikeren setter saken på dagsorden, at det blir tatt en beslutning og at barn og unge får en hall i nærmeste framtid. Det fortjener de!

Hilsen styret i Kaiskuru IL