Hvorfor Elvebakken?

Meninger

Mange idretter trenger optimalt et anlegg som er spesielt tilpasset sin aktivitet. For eksempel kreves det fotball- og håndballbaner, enten utendørs eller innendørs, for slikt ballspill. Dersom slike aktivitetsanlegg også kan brukes av andre idretter er det optimalt. Flerbrukshaller er et eksempel som benyttes av både håndball, volleyball, basket osv.

Turngrupper kan bruke flerbrukshaller men må da bruke mye av sin treningstid på å rigge opp og ned alt nødvendig utstyr. Turngrupper er sannsynligvis de aktivitetsgruppene som har mest og ofte tyngst utstyr innenfor de mest vanlige sports- og idrettsgruppene i dag. Apparatturn krever flere tykke landingsmatter, et eget mattelag for tilløp/ fart, diverse benker og bukker for oppbygde landingsfelt, trampetter og springbrett for sats, forankrede systemer for skranker og ringapparater, m.m.

For steder med et større medlemstall i turngruppene og andre idrettsgrupper som trenger basistrening – er etablering av en basishall en veldig fornuftig investering. I en basishall står basisapparatene permanent oppmontert med fullstendig polstring og sikrede mattesystemer. Egne hoppegroper for rotasjonsøvelser og nedsenkede trampoliner er ofte inkludert.

Dette gjør at hallene blir et meget bra og tilrettelagt treningsanlegg, både for turn og generell basistrening for alle andre idretter/ aktiviteter. Basishaller inngår i Kulturdepartementets oversikt over tilskuddsberettigede anlegg.

Interessen for å bygge basishaller har aldri vært større enn akkurat nå og bare i perioden mai-desember 2016, åpnet det sju nye basishaller i Norge. I Finnmark har Hammerfest en ny basishall. Alta vil sannsynligvis også være den eneste byen/ stedet som har kapasitet nok til å kunne arrangere landsdelsmesterskap og nasjonale mesterskap, spesielt med tanke på overnattingskapasitet.

Det er inngått et samarbeid mellom Elvebakken bygdelag og Alta turnforening om å etablere et aktivitetsanlegg sammen ved Elvebakken skole i Alta. Det skal bygges to haller, en flerbrukshall og en basishall. De får et samlet serviceanlegg på 3 etasjer, med garderober, kafe, sosialrom, treningsrom, kontorer, m.m.





Elvebakken skole har den eldste og minste gymsalen i Alta. Skolen har ingen egnete lokaler til større forsamlinger (sangstund, 17 mai). Elvebakken bygdelag ønsker seg et tilbud for idrett, kultur, uorganisert aktivitet, revy, øvelseslokale for musikk og grendehus.

Ifølge Alta kommunes planverksted for satsingsområdet trivsel og livskvalitet; «å ha et samlingspunkt for en bygd er alfa omega». Vi på Elvebakken, Bukta og Kronstad har ingen samlingspunkter.

Det trafikale er godt utbygd til Elvebakken skole, det er velegnede droppsoner langs E6 som brukes i skoletiden, det er romslig parkering ved skolen og ved stevner arrangement er det store arealer til disposisjon ved Elvebakken kirke og ellers i nærområdet. Det er også mulig å lage ny vei opp på enden av Sandfallet til skolen. Det går en grusvei der i dag.

Hallen vil ha nærhet til en stor skole, flere barnehager og et aktivt bygdelag sikrer bruk hele dagen. En basishall (spesialhall) vegg i vegg med flerbrukshall kan ikke legges i Saga eller Kaiskuru, den må være på midten av byen for at alle unger i byen vår skal kunne bruke den. Jeg mener Elvebakken er det eneste alternativet for et slik halløsning i Østre Alta.

Prosjektet er kommet svært langt. En omfattende søknad er sendt til Alta kommune. Tomta er regulert til formålet, alt er timet og tilrettelagt for å begynne å bygge. Idretten i Alta står sammen bak kravet om prosjektet på Elvebakken. Det er det prosjektet som vil raskest la seg realisere.

Vi har alle mange hatter, jeg for eksempel er bygdelagsleder, sporsligleder barn Alta IF håndball, styremedlem av håndballgruppa, håndballtrener, fotballtrener og pappa til to judo utøvere. Jeg vet at behovet for haller er prekært, jeg vet at for Alta turnforening er det snart være eller ikke være. De har det ikke bra i dag og de roper om hjelp. Vær så snill gi dem en Basishall. Otto Erik Aas og Per Erik Bjørnstad la hattene deres ligge på hylla. La idretten bestemme hva som er best for dem.

Jan Eilif Wisløff

Leder Elvebakken

bygdelag