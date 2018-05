FeFo kan ikke instrueres

Meninger

I Altaposten av 6. mai 2018 uttaler SVs Tommy Berg at det første han skal gjøre «…de neste dagene til å berede grunnen for det skal gå en arbeidsordre fra fylkeskommunen til representanter i styret for Finnmarkseiendommen (Fefo).

Bakgrunnen er at Fefo ikke lenger er litt mitt og ditt for folk i Finnmark. Fefo er blitt en aktør hvor seks personer er blitt sin egen generalforsamling… Det er sosialistisk flertall i fylkestinget og da har vi flertall til å pålegge våre representanter i Fefo-styret til å følge formålsparagrafen til eiendomsstyret…». Mine understrekninger.

Det er helt utrolig at Tommy Berg, som attpå til er gruppeleder, på alle de årene FeFo har eksistert, ikke har klart å få det med seg at FeFo ikke kan instrueres av noen. Det følger av den rettslige konstruksjonen om at FeFo er et selvstendig juridisk rettssubjekt uten noen eiere. De er sin egen generalforsamling og står i en absolutt fri stilling. Ingen offentlig myndigheter har hjemmel i lov til å instruere styremedlemmene, hva enten de utgår av fylkestinget eller sametinget. Det vises i så måte til lovens forarbeid i Ot.prp. 53 (2002-2003), pkt. 7.4.2. s. 108 - 123, og hitsettes « En annen følge av stillingen som selvstendig rettssubjekt er at Finnmarkseiendommen ikke kan instrueres av offentlige myndigheter i sin saksbehandling med hjemmel i den alminnelige instruksjonsmyndigheten.

Departementet vil for eksempel ikke kunne instruere styret til å treffe et bestemt vedtak eller til å avveie hensynene i en aktuell sak på en bestemt måte. Dersom offentlige myndigheter ønsker å pålegge Finnmarkseiendommen plikter, må de ha hjemmel i lov, i samsvar med det som gjelder i forhold til andre private rettssubjekter... Verken staten, fylkeskommunen, Sametinget eller andre er ansvarlige for Finnmarkseiendommens forpliktelser». Mine understrekninger.

Det innebærer at fylkestinget og sametingets eneste oppgave er å utnevne styremedlemmene. Fra det øyeblikket er deres rolle overfor styremedlemmene avsluttet. Jeg har imidlertid registrert med forundring av fylkestinget har laget et såkalt styringsdokument (lik det som helse Nord RHF gjør overfor helseforetakene). Et slikt styringsdokument har ingen rettsgyldighet overfor styremedlemmene, og de skal se helt bort fra den i sitt arbeid. I den grad styremedlemmene foretar et styrevedtak i samsvar med styringsdokumentet fordi de føler seg tvunget/instruert, vil vedtaket være å betrakte som ugyldig da den er kommet i stand på en rettsstridig måte. (ikke gyldig lovhjemmel).

FeFo står dermed i en fullstendig fri stiling til å forvalte sin grunneiendom, slik de selv finner formålstjenlig. De kan leie, selg eller avhende eiendom som gir tilstrekkelig avkastning.

Så de politikere eller andre som går med en våt drøm om å instruere FeFo, kan fortsette med å drømme eller lære å ta realitetene inn over seg.