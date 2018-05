– Hvorfor skal Fefo presse ungdom ut?

Meninger

Åpent brev til fylkesordfører Ragnhild Vassvik, samt svar til Bente Haug og Odd Oskarson.

Undertegnede, representant for Finnmark SV i fylkestinget, har gått ut i Altaposten 6. mai for å satt Fefos rolle som samfunnsaktør på sakskartet til fylkestinget. Etter mitt syn opptrer Fefo ikke lengre i tråd med formålet om å være en samfunnsaktør til beste for innbyggerne i Finnmark. Det framkommer av at Fefo i pressområdene, og da spesielt Alta, har lagt seg på en ren markedsstrategi, og er med å presse boligprisene til et nivå ingen ønsker. Fefo holder tillegg fast på at de ikke vil selge til aktøren som forsøker å balansere markedet gjennom å tilby tomter til selvkostpris, altså uten et kommersielt tillegg som er blitt millionbutikk for enkelte eiendomsutviklere.

Feste i stedet for å selge begrunnes med et ønske om å ha inntekter i et evighetsperspektiv. At det samtidig gjør at førstegangsetablererne blir Fefos «husmenn» som aldri blir kvitt den årlige avgiften, synes ikke å bety noe for Fefo. Heller ikke at festeavgiften allerede er kommer opp i rundt 20.000 kroner for en bolig, og nær like mye for et punktfeste for hytte. I tillegg er det en engangssum helt opp mot én million kroner for å disponere tomta.

Dermed har Alta kommune mistet et virkemiddel til å bremse tomte- og boliprisene. Alta kommune ønsker et stort volum med tomter til selvkost. Både selvkostprinsippet og stort volum vil virke sterkt prisdempende og gi også unge mennesker i etableringsfasen mulighet til å bli boende i Finnmark, og da i vekstsenteret i fylket. Så langt har Fefo valgt butikk og kroner og øre foran sitt samfunnsansvar.

Ragnhild Vassvik; som ordfører som fungerer på tilliten fra parti som ønsker at unge skal ha mulighet til å skaffe sin egen bolig og bli boende i det fine fylket vårt, regner jeg med at du setter opp en sak der fylkestinget kan komme med signaler til styret i Fefo. I Fefo-styret er halvparten av representantene oppnevnt av fylkestinget, og det er naturlig at de får med seg en del styringssignaler fra de folkevalgte i Finnmark. Det er en forutsetning for at Fefo skal ha legitimitet i befolkningen i nord.

Så til to av de som i leserinnlegg har tatt del i debatten, og som berører budskapet mitt i brevet til fylkesordføreren. Odd Oskarson sier i sitt innlegg at styret i Fefo lever fullstendig frikoblet fra folkevalgt påvirkning. Det mener juristen går klart fram av loven. Det er mulig at Oskarson har juridisk dekning, isolert sett. Min inngang er politisk. Fefo har en formålsparagraf der organet skal forvalte land og vann i nord på vegne av folket som bor der. Når forvaltningen ikke handler om regionens ve og vel, og de mennesker som bor der, men om kroner og øre i kassa, har vi som politikere både en rett og en plikt til å si fra. Dersom det er sånn at de fylkesoppnevnte representantene ikke lytter til fylkestingets flertall, ja, da bør fylkestinget skifte de ut så raskt som råd er.

Nestleder Bente Haug forsøker å gjøre Alta kommunes intensjon om å skaffe et stort volum med rimelige tomter til selvkost til en og samme sak med profittsøkende internasjonale storkonsern. Det er med skam å melde direkte tøv. Fefo kan dersom det er vilje gå inn i forhandlinger med Alta kommune og selge areal til samfunnsnyttige formål i det ene øyeblikk, og si like klart nei til salg til profittsøkende internasjonale selskap i neste. Er ikke opprettelsen av Finnmark Kraft nettopp et eksempel på at Fefo kan gi fortrinn til lokalt eierskap og kontroll? Hvorfor skal ikke Fefo kunne samarbeide med Alta kommune andre press kommuner i fylket for å sikre ungdom fra hele Finnmark som nå ønsker å bosette seg i vårt fantastiske fylke muligheten. Hvorfor skal Fefo være med å presse ungdom fra Finnmark ut?

Tommy Berg

Finnmark SV