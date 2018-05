Krever umiddelbar handling i luftambulansekrisen

Meninger

Beredskapssituasjonen knyttet til ambulanseflyene i Finnmark er kritisk. I Alta og i Finnmark forøvrig oppleves akuttmedisinske utfordringer som må løses umiddelbart.

Formannskapet i Alta reagerer kraftig på at denne varslede krisen ikke er løst. Dagens situasjon i luftambulansetjenesten HF (LATHF) er uakseptabel, og krisen må løses raskt slik at og normal beredskap kan reetableres.

Våre innbyggere er i dag i en utrygg situasjon, for å sikre liv og helse er det avgjørende at pasienter kan flys til sykehus når akutt sykdom eller skade rammer. For hver dag og time som går øker sannsynligheten for en alvorlig hendelse der liv går tapt.

Selv om Alta kommune har god lokal beredskap, er vi ikke i stand til å takle større akutte skader og/eller alvorlig akutt sykdom, som krever rask transport til lokal-eller universitets sykehus.

Normalsituasjonen for våre innbyggere er at fly kan komme raskt til riktig behandlingssted når akutt sykdom rammer. Denne tryggheten er i dag ikke tilstede og det vil få konsekvenser både den som rammes og for ambulanse- og helse personell.

Alta formannskap vil også peke på den tilleggsbelastning fødende kvinner har fått. I Alta vil fødende med kjente risikosvangerskap på et tidligere tidspunkt installeres på hotell i Hammerfest , da de ikke kan påregne å få fly transport ved akutt behov. Denne ekstra belastingen er ikke fødende kvinner verdig.

Dagens situasjonene er heller ikke tilfredsstillende for de pasientene som blir nedprioritert på grunn av strengere prioritering for bruk av tilgjengelige fly, dette gjelder både somatisk-og psykiatriske pasienter.

Formannskapet krever at helseministeren umiddelbart får på plass løsninger sammen med Helse Nord og Luftambulansens Helseforetak, som sikrer en luftambulansetjeneste på et normalt nivå. Det er 14 måneder til ny operatør er på plass, og en løsning med back-up fra forsvaret og innleie av eksterne aktører anses ikke som tilfredsstillende frem til 1. juli 2019.

Formannskapet i Alta forventer videre at Helse Nord med bakgrunn i sitt «sørge for ansvar» snarest gjennomfører en Risiko- og sårbarhetsanalyse av den oppståtte situasjonen.

Parallelt med dette må Riksrevisjonen eller annen kontrollmyndighet snarest få i oppgave å revidere anbudsprosessen (herunder anbudskriterier og vekting av disse), ringvirkninger og konsekvenser av valgte anbudsløsning. Samt avdekke viktige læringseffekter som grunnlag for beslutninger om fremtidig eierskap til og organisering av luftambulansetjenestene i Norge.

Denne situasjonen utfordrer også kommunenes helsetjenester ved ustabil og manglende tilgang på luftambulansetransport i akutte situasjoner

Det haster med handling fra ansvarlige nasjonale myndigheter for å unngå uønskede hendelser i hverdagen og samtidig være forberedt hvis det skjer større hendelser i Finnmark nå.