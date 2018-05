– 15 ting du får igjen, Roy Gunnar!

Meninger

Jeg ble nettopp oppmerksom på oppfordringen i Altaposten 20. april om hva FeFo bruker pengene til. «Så kjære FeFo, rams opp hva vi får igjen hos dere, som folk flest setter pris på», skriver Roy Gunnar Løksa. Jeg tar deg på ordet, og iler til med litt fakta:

Fredag 27. april var en av årets viktigste dager for nær 2.200 jegere. Om lag 100 tonn elgkjøtt skal felles til høsten. Under elgtrekningen fikk jegerne vite hvem som får elgvald – og hvor de får det – til høsten. Bak dem står tusenvis av familiemedlemmer. Mens jegere i for eksempel Hedmark (jeg har konkrete eksempler) betaler over 100 kroner kiloet – kanskje mer – for elgen de skyter, betaler finnmarkingene rundt 40. I Troms betaler jegerne 50 prosent mer enn i Finnmark. «Mellomlegget» dekkes av inntekter FeFo har fra tilreisende og fastboende i fylket.

Det samme gjelder en rekke andre aktiviteter. Jeg nevner:

• Som finnmarking og småviltjeger har du mulighet til å utøve landets billigste jakt. Tilreisende jegere finansierer lave priser for fastboende. Siden du bor i Finnmark, har du også fortrinnsrett dersom det blir høyt jakttrykk eller lite ryper et år.

• Som finnmarking betaler du ingenting for å fiske i vann og elver hvor det ikke går laks, sjøørret og sjørøye. Gratisfisket til finnmarkingene er for øvrig finansiert av utenlandske- og tilreisende norske fiskere.

• Er du ivrig laksefisker er du garantert tilgang og lave priser i 50 laksevassdrag, som stadig blir bedre fordi de små elvene får tilskudd til videreutvikling og tilrettelegging for laksen.

• Kjenner du noen som har barn som er opptatt av idrett, kan du glede deg over at de kan delta på fylkets to største innendørs fotballturneringer, eller delta på villmarkscamp sammen med andre friluftsinteresserte ungdommer i Finnmark.

• Kjenner du noen som liker å være aktiv, kan du glede deg over at de kan gå store skirenn på Finnmarksvidda eller delta i Finnmarks råeste terrengsykkelløp.

• Kjenner du noen som har barn som satser ekstra på ski eller fotball gjennom Team Finnmark, kan du tenke at de har gode støttespillere i kulissene.

• Er du finnmarking som brenner for lokalmiljøet, lokalt engasjement, aktivitet, trivsel og folkehelse, kan du glede deg over at det årlig deles ut 1,2 millioner kroner gjennom Grønne midler.

• Har du kjente som er ansatt i entreprenørbransjen i fylkets største by kan du glede deg på deres vegne over at de har sikret seg kontrakter på flere titalls millioner kroner.

• Kjenner du noen som jobber i service og handel i Finnmark kan du glede deg over at nesten 20 millioner kroner legges igjen årlig i det private næringslivet. Og i år blir det enda mer.

• Eller du kan summere sammen 10 millioner kroner hvert år i skatter og avgifter, og tenke på at de går til skole, helse og annet offentlig tilbud.

• Og bor du i en småkommune i Finnmark, får din kommune besøk av Bolystprosjektet, som skal heie deg frem.

• Kjenner du noen som har du barn i skolepliktig alder, kan du glede deg over at det årlig legges en halv million kroner på bordet for morgendagens gründere i Finnmark.

• Er du i tillegg opptatt av fellesskapet, kan du glede deg over at du er aksjonær i en organisasjon som har som formål å sikre deg fri adgang overalt i naturen.

• Og kjenner du noen som liker du å gå i fjellet, kan du glede deg over at de kan ta inn på åpne hytter i Øst- og Midt-Finnmark. Og snart også når de skal gå Sørøya på langs i Vest-Finnmark.

Det var noe. Har du i tillegg adresse i Alta, bor du i den byen som mottar desidert mest penger fra organisasjonen, både gjennom Grønne midler, samarbeidsmidler, og sponsing. Det siste vi gjorde var å gå inn med 200.000 for å bidra til skifest på Kaiskuru skistadion. Det ble en folkefest og et fantastisk arrangement. Og du verden så hyggelig vi synes det var å få bidra.

Eirik Palm, FeFo

Leder for kommunikasjon

og samfunnskontakt