– Vi risikerer å spise vårt eget søppel

Meninger

En av de aller største miljøutfordringene vi står overfor i dag er utslipp av plast i havet. Omfanget av dette problemet har blitt så stort at om vi ikke hindrer mer plast fra å havne i havnet, vil vi år 2050 ha like mye plast som fisk i verdenshavene.

Ett av de største problemene med utslipp av plast, er mikroplast. Mikroplast er bittesmå biter plast, som blir spist av fisk og andre sjødyr når det finner veien til havet. Fisken tror det er mat, men ved å spise mikroplasten skapes det en falsk metthetsfølelse og en risiko for skader på organer. I tillegg binder giftstoffer seg lett til mikroplast, slik at dyrene som spiser det blir forgiftet. Når fisken til slutt ender opp på vår tallerken, risikerer vi altså å spise vårt eget søppel blandet med giftstoffer.

Det anslås at det dannes rundt 8.000 tonn mikroplast i Norge hvert eneste år, hvorav om lag halvparten havner i havet. 1.500 tonn av mikroplasten kommer fra gummigranulat som vi blant annet finner i kunstgressbaner og ballbinger. Brukerne av disse drar ubevisst med seg granulaten bort fra banene, slik at de jevnlig må etterfylles med mer gummigranulat – og enda mer kommer på avveie.

Problemet med plast og mikroplast i naturen er økende. AUF ønsker rene verdenshav for fremtiden. Derfor ønsker vi et forbud mot gummigranulat, en egen strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast i naturen, samt et forbud mot bruk at mikroplast i kosmetikk og tannpasta. Dette har Arbeiderpartiet foreslått i Stortinget, men regjeringspartiene FrP, Høyre og Venstre stemte imot.

Life in plastic er faktisk ikke fantastic. Vi i AUF ønsker oss en plastfri natur, rene verdenshav og en middagstallerken uten plastbiter. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Forrige uke kunne vi alle delta på ryddeaksjoner i lokalsamfunn rundt om i Finnmark for en renere natur fri for plast, noe jeg håper folk ble med på. Vi har alle et ansvar for å sørge for et renere lokalsamfunn der vi bor.