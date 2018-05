Meninger

Forrige uke var jeg intervjuet i Altaposten. Bakgrunnen var en sak den 24. april der FeFo ble trukket inn som en årsak til at Frode Kjellmann ikke får etablert automatpumper på Skillemoen. Jeg gjentar budskapet: Bare bygg, Frode.

Det er, etter en rekke artikler om oss, lett å tro at FeFo står i veien for både næringsutvikling og utvikling av boligområder i kommunen. Slik er det altså ikke. Som direktør har jeg stor respekt for at politikere, media og innbyggere i Alta jobber for hva de mener er Altas beste. Dette er også viktig for FeFo. Men for FeFo innebærer forvaltningen av grunnen i Finnmark at vi må ha flere tanker i hodet samtidig.

1.000 kroner i året

FeFo eier grunnen på vegne av de som til enhver tid bor i Finnmark. Verdien av arealene og ressursene tilhører dagens og morgendagens finnmarkinger i fellesskap, og vi mener Finnmark må forvaltes deretter.

Finnmarkslovens utgangspunkt er en forvaltning i et langsiktig perspektiv, og vi mener at salg av arealer vil være i strid med dette prinsippet. Det handler ikke om at FeFo skal ha stor bankkonto, men at felles verdier i Finnmark tilfaller fellesskapet. Vi mener feste (leie) av arealer er en god, forutsigbar og sikker ordning, som innebærer at den som fester ikke trenger å legge ut for råtomtverdien. Denne politikken kan- og skal være gjenstand for kontinuerlig drøfting. Samtidig må vi ikke glemme at arealene er en del av det materielle grunnlaget for samisk kultur, og at salg av arealer derfor vil gripe direkte inn i dette.

Uenighet mellom Fefo og kommune rammer Frode Frode Kjellmann håper kommunen blir raskt enig med Fefo om Skillemo-tomtene.

Hva har vi så gjort på Skillemoen? Vi har tilbudt kommunen en disposisjonsavtale som gjør at kommunen slipper å gjøre en stor investering tilknyttet tilgangen til arealene, som belaster kommunebudsjettet tungt på kort sikt.

Hva innebærer det for Alta kommune? Kommunen vil bare betale 1.000 kroner i året for å disponere hele Skillemoen i avtaleperioden. Noen vil mene at dette ikke er godt nok for kommunen, mens andre igjen - også i Alta - ser dette som en god løsning. Situasjonen i dag er at kommunen har tiltrådt arealet, og dermed allerede har full disposisjonsrett over området.

20 millioner til en halv milliard

Alta kommune har fremmet en sak om ekspropriasjon av området. Om det er adgang til å foreta slik ekspropriasjon vil bli avklart gjennom rettsforhandlingene. Deretter vil det bli en diskusjon om pris. Trolig må også dette avklares ved at prisen fastsettes ved et rettslig skjønn.

Siden vi snakker om fellesskapets verdier, er FeFo pålagt forsvarlig formuesforvaltning på lang sikt. Vi kan ikke selge arealer til kommuner og andre på billigsalg. Derfor har vi lagt oss på takster basert på reell råtomtverdi. Denne verdien danner så grunnlaget for en årlig festeavgift.

For Skillemoen har vi takster på mellom 100 og 200 kroner kvadratmeteren. I tilbudet til disposisjonsavtale med Alta kommune har vi lagt oss på den laveste verdien: en kvadratmeterpris på 100 kroner. Det vil gi en årlig festeavgift for de som skal etablere seg på Skillemoen på 25.000 kroner per tomt, som utgjør 5 dekar. I tillegg er det tilbudt at denne prisen kun reguleres med konsumprisindeksen de første 25 år. Dette mener vi vil sikre forutsigbarhet i lang tid.

Alta kommune har tilbudt å kjøpe hele området for rundt 20 millioner kroner. Det tilsvarer rundt 25 kroner kvadratmeteren. I eiendomsskattesammenheng har kommunen imidlertid taksert arealet til en verdi på om lag halv milliard kroner (550 kroner kvadratmeteren). Dette viser at kommunen også verdsetter næringsarealene svært høyt, men ikke vil betale det de selv mener arealene er verdt.

Til forveksling lik

Her om dagen kom nyheten om at samtlige «milliontomter» på Aspmyrabrinken er solgt «til tross for FeFo-priser». Tomtene er ferdig opparbeidet. Det er også opparbeidelseskostnadene som gjør at prisene blir så høye som de blir. Da blir det et filosofisk spørsmål om det er best for sluttbruker å betale leie til FeFo i en periode før eventuell innløsning, eller om de skal ta kostnaden for råtomten med én gang. Det blir under alle omstendigheter feil å påstå at det er FeFos ansvar at kommunen ikke har klart å regulere nok tomter.

FeFos policy er at vi aksepterer de arealformål kommunen bestemmer seg for å regulere inn. Vi har over tid hatt et godt samarbeid med mange av kommunenes utbyggere, som med sin erfaring og kompetanse har klart å utvikle gode boligprosjekter. Tilbakemeldingene fra forhandlinger med disse er stort sett veldig gode, selv om unntak sikkert finnes.

Jeg er også fristet til å ta med at kommunens prising av egne arealer ved salg og tomtefeste er til forveksling lik den prisingen FeFo har. Derfor mener jeg det ikke er grunnlag for å påstå at kommunen har en mer sosial profil på sin prising, enn det FeFo har. Eiendomsskatten fra Alta kommune slik den foreligger, utgjør årlig om lag 18.000 kroner per tomt (5 daa). Denne skatten vil aktørene som etablerer seg på området stå som mottager av, når området er ferdig utbygd. Enten som fester eller eier tomta.

Og da gjenstår egentlig bare spørsmålet om Finnmarkslovens ordning – selv om mange ikke liker den – ikke har så stor betydning for kommunen, som noen forsøker å påstå.

Ingen hindring

Tilbake til Skillemoen: Som jeg skrev lenger oppe, har kommunen allerede tiltrådt arealet, og har dermed full disposisjonsrett på området. Det betyr at det ikke finnes noe til hinder for etablering på området. Som kjent har en aktør allerede etablert seg her, og til Frode Kjellmann er meldingen: Bare bygg, men før du starter må du ha godkjenning fra Alta kommune.

Av Jan Olli

Direktør i FeFo