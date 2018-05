– To saker som ikke kan sammenlignes

Meninger

Vi som kjemper for sykehus til Alta får ofte kritikk for å ikke respektere vedtak som er gjort i Stortinget. Mens vi i andre saker, som i regiondebatten, argumenterer med at Stortinget har jo bestemt det. Noen mener det er inkonsekvent. Jeg er uenig, disse to sakene kan ikke sammenlignes.

Regionreformen er en landsomfattende reform , som bygger på den fremtidige demografiske utviklingen i samfunnet. Den er basert på samfunnsøkonomiske prinsipper, og den er faglig begrunnet. Et tilnærmet samlet politisk miljø har helt siden 2005 konkludert med at Norge trenger færre kommuner, færre fylker og færre forvaltningsledd.

Sykehusstrukturen i Vest Finnmark derimot, er vedtatt stikk i strid med den demografiske utviklingen i vestfylket. Den er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig, og den gir ikke mest mulig helse for hver krone. Den er vedtatt uten faglige begrunnelser og uavhengige utredninger. Den er basert på hestehandel og kameraderi, ved hjelp av en maktkonsentrasjon som ikke ser eller aksepterer Altas behov.

Vi gambler ikke med folks helse for å drive distriktspolitikk. Vedtaket om sykehusstrukturen i vestfylket er utdatert, og må omgjøres. Makta må flyttes fra de som har stått bak dette, til noen som fortjener tilliten fra folk i Alta. Jeg mener at regionreformen kan komme oss til hjelp i så måte. Et samlet Troms og Finnmark kan være redningen.

Odd Erling Mikalsen (Frp)