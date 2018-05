– Heis flagget for veteranene og krigsseilerne!

Meninger

Etter UNIFILS medaljeutdeling på Garnisonen i Porsanger i begynnelsen av april, der veteranene fra FNs fredsbevarende styrker ble hedret, kom flere av dem med sterk kritikk av norske myndigheters manglende oppfølging etter at de vendte hjem. «Vi kom hjem til Norge sent på kvelden. Til lunsj dagen etter var Staten ferdig med oss», uttalte Erling Moe fra Russenes/Alta til Finnmark Dagblad/iFinnmark.

Altaværingen Stig Bernhart Storli, som også var til stede på GP, kan fortelle den samme historien som Erling: «Da jeg ble sendt hjem fra Libanon fikk vi en overnatting og en lunsj dagen etter. Og så var det takk og farvel. Siden var det ingenting». Begge var blant de første norske frivillige som ble sendt til Libanon våren 1978.

Også vardøværingen Torgrim Halvari, som tjenestegjorde der på midten av 1980-tallet, bekrefter myndighetenes ansvarsfraskrivelse: «Det er sterkt at Forsvaret nå endelig vil hedre den innsatsen vi gjorde. Men fram til nå har det vært en total neglisjering av veteranene», sier han, og kan fortelle om flere venner som har slitt enormt og som har endt med å ta sitt eget liv, mens andre har gått til grunne på alkohol og narkotika fordi de aldri fikk den hjelpen de skulle hatt. De ble rett og slett glemt.

En skammelig behandling – det tok altså 40 år før de ble hedret for sin innsats – og det er nærliggende å trekke paralleller til det sviket våre krigsseilere opplevde etter at annen verdenskrig var slutt i 1945.

I Nortraship-flåten (uteflåten), hjemmeflåten og marinen under krigen seilte mer enn 40 000 nordmenn – mange av dem fra Finnmark – og mange av dem i fem ufattelig lange år. Under ekstremt vanskelige forhold, og med konstant trussel om torpedering og bombing fra tyske ubåter, krigsskip og fly, gikk norske handelsskip i konvoifart med drivstoff, krigsmateriell og andre livsviktige varer for de allierte. De fysiske og psykiske belastningene var umenneskelige, og mange av dem som deltok ble da også ødelagt for livet. Over 4.500 av dem – mer enn hver tiende mann – ble drept, og langt mer enn halvparten av vår mektige handelsflåte på over 800 skip ble senket før nasjonen endelig kunne juble i maidagene 1945.

Deres innsats har blitt betegnet som helt avgjørende for at de allierte til slutt klarte å bekjempe den tyske krigsmakten. En britisk admiral erklærte at hvis det ikke hadde vært for de norske sjøfolkenes innsats kunne man like gjerne bedt om Hitlers betingelser. En amerikansk admiral betegnet deres innsats som verd mer enn en million soldater. Og Gunnar Sønsteby – som selv var en av Norges høyest dekorerte borgere for sin innsats under krigen – har uttalt at krigsseilerne var de eneste nordmenn som gjorde en innsats av betydning for krigens varighet.

Desto mer ubegripelig er takken de fikk da krigen var slutt; myndighetenes behandling av krigsseilerne står som noe av det mest skammelige vi har opplevd i Norges historie. Blant annet nektet man å utbetale de oppsparte midlene fra Nortraships sjømannsfond; penger som var innbetalt av sjøfolkene selv i løpet av krigen, og var tenkt å skulle komme krigsseilerne eller deres pårørende til gode etter krigen.

Først i 1969 ble det under regjeringen Borten tatt initiativ for å bøte på noe av den uretten som var begått, og i 1972 vedtok Stortinget å bevilge 155 millioner kroner til krigsseilerne og deres etterlatte. Nesten 28 år etter krigen, altså. For svært mange var det dessverre altfor sent. Og ennå gikk det altså ytterligere 41 år (!) før myndighetene i 2013 omsider så seg nødt til å komme med en offentlig beklagelse og unnskyldning.

Én ting var pengene – en annen og kanskje enda viktigere ting var den manglende anerkjennelsen. Dette var menn – mange av dem bare guttunger – som frivillig og gjennom hele krigen satte livet på spill for frihet, konge og fedreland. De ble svartelistet på hyrekontorene og havnet bakerst i boligkøene; begrunnelsen var utrolig nok at de ikke hadde oppholdt seg i Norge under krigen! Et annet grotesk eksempel er svaret nå avdøde Gunnar Knudsen fikk da han vendte hjem, og som alle andre trengte rasjoneringskort: «Du har vært for lenge utenlands og har mistet dine sosiale rettigheter». Byråkratiet fornektet seg ikke den gangen heller…

73 år er gått, og de fleste av dem som overlevde er naturlig nok borte nå. Men noen få av dem lever ennå, blant andre den snart 99 år gamle Ingvald Wahl, som mange både i Hammerfest og Alta fortsatt vil huske, og som nylig avdøde Jon Michelet har portrettert i boka «Den siste krigsseileren», som utkom i 2007.

«Dagens soldater står på skuldrene til veteranene», sa oberstløytnant Stein Høye under medaljeoverrekkelsen til UNIFIL-veteranene på GP. Godt sagt. Og kanskje går det an å si at vi alle i dag står på skuldrene til krigsseilerne…?

«Hva vi opplevde i utlandet er det bare vi som var der som kan forstå», sa Erling Moe etter seremonien på GP. Og hvem andre enn de kan være bedre i stand til å forstå hva krigsseilerne opplevde under krigen – og gjennomgikk i alle årene etter at de vendte hjem? Så kanskje kan nettopp veteranene bidra til at også de får den hederen de så inderlig har fortjent, nå når Frigjørings- og veterandagen 8. mai igjen skal markeres med blomster, taler og kransnedleggelser?

Det får være min oppfordring til de lokale veteranforeningene i Finnmark. Ellers er jeg redd for at våre krigsseilere nok en gang blir oversett og glemt.

Magnar Leinan