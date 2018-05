Meninger

Dæm rødda å plukka med ivrige små hender,

uskyldige unga på forsøpla strender.

Dæm va så begeistra for alt dæm fant,

"Se Anita, en boks med pant!"

Plast i tanga å mellom steinan der låg,

sikkert åsså masse dæm ikke såg.

Ungan våres fortjene en trygg framtidsutsikt,

å der e det vi voksne som har en plikt.

Ikke kast søpla over skuldra å håp at ingen ser det,

bruk heller fornufta, å bynn å resirkulere!

- Anita Sem Henriksen-

Fikk miljøpris for sitt engasjement Hun har ryddet kilometervis med strand og dikter om sitt arbeid. Og det har blitt lagt mer til.