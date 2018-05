For Finnmark – fra Troms!

Meninger

14. mai skal finnmarkingene få tilkjennegi sitt syn på Stortingets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark til et fylke. Et vedtak som, i all sin gru, viser hvor liten respekt flertallet på Stortinget har for folket i våre nordligste landsdeler. Og i særdeleshet finnmarkingene. En befolkning som tydeligvis ikke er noe verdt blant kjøttvekta på Stortinget. Men som allikevel har «stått han av» uansett hvor mange hinder stortingsflertallet har lagt i veien for dem.

Det er synd at ikke også folket i Troms får si sin mening i saken. For oss er ikke finnmarkinger «et problem». De er gode naboer! Gode naboer som vi har stor forståelse for. Både for frustrasjonen og håpløsheten de må føle på. Men som allikevel velger å ta opp kampen mot flertallets tyranni. Gode naboer tar seg ikke til rette hos hverandre. De samarbeider til beste for begge. Basert på gjensidig respekt for hverandres ulikheter.

Vi i Troms ønsker ikke å slå oss sammen med Finnmark. Ikke fordi vi ikke liker finnmarkinger, for det gjør vi, men fordi det er et tvangsekteskap hvor makten er skjevt fordelt. I favør Troms. Hvor Finnmarks unike historie, kulturelle og næringsmessige særegenheter ikke er tatt hensyn til. Hvor kjøttvekta vil gå i Troms’ favør. Et stort fylke hvor utkantene i Finnmark vil bli ennå mer utkant og neglisjert enn i dag når pengene skal fordeles.

Finnmarkingene har opp i gjennom historien, ja helt frem til i dag, måttet tåle mye uforstand og mange overgrep fra flertallet på Stortinget og fra vekslende regjeringer. Nå er det nok! Mangelen på empati, mangelen på kunnskap, mangelen på demokratiforståelse, mangelen på sunt folkevett og mangelen på samvittighet er blitt så stor på Storting, og i regjering, at det heller mot galskap. For å slå sammen Troms og Finnmark er galskap! Uansett hvordan en ser på det.

Og ennå mer komplett blir galskapen når alt tilsynelatende skal fortsette som før! Med dobbelt av alt? «Hör ni gjøkorna» der nede i hovedstaden?

Jan Skogheim

For Finnmark,

fra Troms.