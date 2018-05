1. mai foran Altagård

Meninger

Altas ordfører Monica Nielsen tar Altabataljonens heroiske krigsinnsats i 1940 til inntekt for et nådeløst oppgjør med høyrekreftene på 1. mai. (Altaposten nett 1.5.18)

Jeg har all mulig respekt for hva Altabataljonen led under felttoget mot tyskerne i 1940. Men hva dette har med 1.mai å gjøre, stiller jeg et spørsmål med. 1.mai er dagen hvor arbeidsfolks hverdag fokuseres og æres. Selv støtter jeg arbeidsfolks og arbeidstakeres innsats fullt ut, uten å nedsnakke arbeidsgiverens arbeide. Når ordførerkjedet brukes foran Altagården, sammen med arbeidstakerorganisasjonenes spydspisser og avgåtte Ap-stortingsrepresentanter, reagerer jeg.

Finnmark arbeiderpartis daværende styreleder, Ingalill Olsen sa den 4.8.2015 i avisa Altaposten:

«Lokaliseringen av sykehus er en politisk avgjørelse. Det er ikke et spørsmål for fagfolk, men for politiske beslutningstakere. Finnmark Ap har bestemt at sykehuset skal være i Hammerfest og da vil Ap bruke to milliarder kroner for et nytt sykehus her, om det viser seg nødvendig og det koster så mye. Det kan ingen utredning rokke ved, og derfor er en konsekvensutredning av strukturen ikke en politisk sak for Ap»

Kan det hende at arbeidsfolk i Alta i dag er mer opptatt av hva Finnmark Arbeiderparti har stelt i stand bl.a for Altas fødende jenter, gjennom en sammenhengende politisk dominans i vårt fylke i lang tid? Kunne vår ordfører også si noe om at Altas sykehus i Hammerfest nedskaleres av Bent Høies helseministerium? Eller har Nielsen fått politiske klatreambisjoner i partiet sitt og i LO?

Jeg skal ikke blande meg inn i Nielsens manuskript for sin 1.maitale. Men honnørplassen foran Altagården på Elvebakken er ikke egnet som bakteppe for partipolitisk propaganda.

Steinar Hardersen