– Hva vil en slik tvangssammenslåing innebære for Finnmark?

Med fire stemmers overvekt besluttet Stortinget at Finnmark fylke skal slåes sammen med Troms fylke til en region.

En tid tilbake var jeg bosatt på Storsandnes i Talvik kommune. Den gang ble Talvik slått sammen med Alta til en kommune. Har tettstedet Alta by siden vokst i folketall og arbeidsplasser? Hvordan har tiden etter sammenslåingen virket for «strendene» i gamle Talvik kommune? For eksempel er Storsandnes avfolket.

Vil «strendene» i Finnmark fylke bli avfolket på samme måte ved en sammenslåing med Troms? Vil London-regjeringens ønske etter tvangsevakueringen om fem tettsteder i Finnmark omsider lykkes? For eksempel at bare Kirkenes, Vadsø, Lakselv, Hammerfest og Alta by skal befolkes?

Hva vil Alta by overlate til Tromsø by ved sammenslåingen? For eksempel fra Campus Alta? Nå vil psykisk helsearbeid flyttes fra Campus Harstad til Universitetet i Tromsø.Nærmere kjennskap til Tromsø by som «hovedstad» har området nord for Lyngenfjorden i Troms. Stadig diskuteres flytting av de få sykestuesengene herfra til sykehuset i Tromsø. Om bedrifter – for eksempel banker – blir slått sammen, er det selvsagt at hovedkontoret må ligge i Tromsø. Der behøves det jo skattekroner for å finansiere for eksempel Tromsøbadet.

Denne våren har skredfaren vært stor. Kanskje det er en fordel at skredutsatte bygder avfolkes? Ellers i landet er hovedkontor ofte lagt til Oslo, der det trengs ressurser til regjeringskvartalet. Uansett så taper småsteder og utkanter når de med makten bestemmer. Erfaringen etter sammenslåinger er at alle nye stillinger og funksjoner opprettes der ledelsen sitter. Og – firmaer beskattes som kjent der hovedkontoret ligger.

Kari Digre

