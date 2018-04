Loppa verst i landet?

Meninger

Jeg refererer til helsedirektoratets kvalitetsindikator.

NRK har opplyst oss om at «Loppa er verst i landet: Ambulansen bruker 83 minutter.»

Altaposten fulgte opp med at Loppa kom dårligst ut med 83 minutters ventetid på ambulansen. Tilsynelatende ikke videre oppløftende lesning for oss som bor i Loppas ytterdistrikt, i de veiløse bygdene der innbyggerne er helt avhengige av ambulansebåt for å komme til sykehus ved «akutte hendelser».

Opplystningene om responstid er hentet fra Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer. I følge direktoratet er kvalitetsindikatorene statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten på tjenesten. Men er det bare responstiden som betyr noe for kvaliteten? Blir kvaliteten på tjenesten bedre bare ambulansebilen/-båten kjører raskere eller helsepersonalet løper raskere slik medieoppslagene antyder?

Vi som bor i Loppas ytterdistrikt, vet hvor vi bor.

Vi vet at vi er helt avhengige av ambulansebåten og dens responstid når noe akutt inntreffer.

Vi vet at ambulansebåten kommer raskt når vi trenger den, men at det må ta tid før den når fram.

Vi vet også at vi har en god ambulansetjeneste med et dyktig personale som gir råd og veiledning underveis i utrykningen.

En godt fungerende ambulansetjeneste gir oss den nødvendige trygghet i hverdagen – det kunne være verdt et medioppslag!