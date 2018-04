– Vi har strukket oss meget langt

Meninger

Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) mener de har gjort sitt for å skape enighet med pilotene.

– Vi har løpende tatt initiativet til kontakt med Lufttransport, med piloter i selskapet og med pilotenes fagforening. BSAA har hele tiden ønsket at piloter i tjenesten skal ha muligheter for posisjoner i vårt selskap. Vi har ønsket et tett samarbeid med alle involverte parter i overgangen mellom Lufttransport og oppstart av vår kontrakt, sier sier administrerende direktør Marius Hansen i en pressemelding.

Selskapet fastslår at de er stolt og ydmyk over at de vant kontrakten og har meget lang erfaring med å fly pasienter i nordområdene, som Nordens største ambulanseflyselskap. I anbudskonkurransen var kvalitet vektet 60 % og pris vektet 40 %. BSAA skal levere 10 nye Beech250 og introdusere ett nytt jetfly til den norske tjenesten.

– Vi bygger opp en fullskala norsk virksomhet basert på norske og internasjonale lover og regelverk. Pilotene som ansettes i selskapet må tilfredsstille meget strenge krav, og Luftambulansetjenesten HF (vår fremtidige oppdragsgiver) har i vår kontrakt innskjerpet kravene til pilotenes erfaring og kompetanse, heter det.

I høst var det kontakt med flygerforeningen.

– Dette ga ingen resultater, og vi besluttet oss derfor å initiere rekrutteringsprosessen for piloter til vårt selskap. Vi fikk 467 søkere, hvorav 242 er utvalgt til å gå videre i prosessen. Søkerne skal gjennom to intervjurunder, tester med psykolog og i simulator og referansesjekk. Dette gjør vi for å sikre at de som skal inn i tjenesten har både formell kompetanse og personlig egnethet til å utføre denne samfunnskritiske tjenesten, forklarer selskapet i pressemeldingen.

– Et så stort antall søkere viser med all mulig tydelighet at vårt selskap er en attraktiv arbeidsgiver. Vi har i tillegg konkurransedyktige betingelser sammenlignet med bl.a. Widerøe, SAS og Norwegian, sier direktør Marius Hansen.

I vinter ble kontakten gjenopprettet.

– 18. april 2018 ble det konkludert med at det ikke var mulig å oppnå en omforent avtale med Norsk Flygerforbund. Dette ble meddelt vår motpart samme dag, opplyser selskapet.

De mener de har strukket seg langt.

– Vårt krav til en inngått avtale, var betinget av at pilotene og fagforeningen fraskriver seg retten til å gå til stillingsvernsak på spørsmålet om virksomhetsoverdragelse. Dette ønsket ikke Flygerforbundet. De ønsket at pilotene skulle ansettes uten intervju, samtidig som de kunne saksøke oss for å oppnå samme lønnsvilkår som de hadde hos Lufttransport. BSAA hadde på dette grunnlaget ingen muligheter for å fortsette forhandlingene, fastslår Hansen.