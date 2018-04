Meninger

Stortingsvalget gav regjeringsmakten til FrP og H. Det er dette partiene H, FrP, KrF, V og MDG i Finnmark fylkesting viser til når de sier at det har vært gjennomført en demokratisk prosess vedrørende sammenslåing av Finnmark og Troms. Partiene vil derfor overse folkeavstemningen i Finnmark 14. mai uansett hva stemmeresultatet måtte bli.

Det var partiene FrP, H, Venstre og KrF som utførte tvangsvedtaket i stortinget. Venstre og KrF har ikke representanter på stortinget fra Finnmark. FrP fikk en i kraft av egen oppslutning i Finnmark. Høyre kom inn gjennom ordningen med utjevningsmandater. Det er altså ikke grunnlag for å hevde at finnmarkingene gav sin tilslutning gjennom stortingsvalget. Tre av fem representanter fra Finnmark sa nei til tvang.

Opposisjonspartiene i fylkestinget bruker velgeroppslutningen i Sør-Norge og partier, som ikke har representasjon på stortinget fra Finnmark, som ryggdekning for tvangsvedtaket og som heller ikke er berørt av situasjonen i Finnmark. Det var to KrF-representanter fra Sør-Norge, som så vidt bikket stortinget for tvangsvedtaket. Man kan bare tenke seg til hvilke reaksjoner det ville utløst dersom to representanter fra Finnmark hadde bikket stortingsflertallet mot folkeviljen i en tilsvarende sak i Sør-Norge.

FrP er for folkeavstemninger. Partiet kunne brukt dette prinsippet og krevd at folk i Finnmark fikk si hva de mente om å slå sammen Finnmark med Troms, før partiet stemte for tvangsvedtaket i stortinget. Det gjorde FrP ikke. Nå kjemper partiet, med alle midler, for at finnmarkingene ikke skal få si hva de mener. At de tør.

Finnmarkingene brukte sjansen da vi hadde den. Flertallet i Finnmark støttet partiene ved siste stortingsvalg, som var mot tvangsvedtaket. Opposisjonen i fylkestinget har oversett også det. Fylkestinget har ikke mandat fra Finnmark til å gjennomføre tvangsvedtaket fra siste stortingsvalg.

Arne Pedersen

Vestre Jakobselv