– Vi behøver flere lærere – nå!

Meninger

Fra 1. august 2018 innføres det landsdekkende normer for antall lærere i grunnskolen og pedagoger i barnehagen. Dette fører til et behov for flere lærere i både skole og barnehage.

Alta kommune har i dag utstrakt bruk av ufaglærte i skolen. I barnehagene settes det inn andre ansatte for å gjennomføre arbeid som ifølge loven krever barnehagelærere. Dette fører til en svekket kvalitet i opplæringen av barn- og unge.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Alta savner en offensiv holdning fra kommunen i kampen om å sikre seg de gode lærerne i skolen og barnehagen. Vi trenger tiltak som sikrer økt rekruttering, og tiltak som gjør at vi beholder de som jobber i skolen. Arbeidsplasser i skoler og barnehager må gjøres så attraktive at lærere i andre yrker velger å komme tilbake.

Stipendordningen er et steg i riktig retning, men i tillegg bør kommunen vurdere:

Høyere lønn til nytilsatte.

Bedre seniortiltak, slik at eldre lærere velger å stå lengre i jobb.

En bedre rekrutteringsplan i kommunen som sikrer barnehage og skole kvalifisert personell.

Her med eksempelvis tiltak som flyttegodtgjøring for nye lærere.

I kampen om de gode lærerne har vi ikke tid til å sitte på gjerdet. Kommunen må handle nå!

Årsmøtet

Utdanningsforbundet Alta