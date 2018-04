– Vi er bekymret for hvor trafikksikkert det blir for barna når Aronnesveien gjøres om til forkjørsvei

Meninger

Det er pr dags dato 81 elever ved Aronnes skole, 75 elever i Bossekop og ca 75 elever i ungdomsskolen som alle sogner til Aronnes og bruker Aronnesveien som skolevei.

Vi som bor på Aronnes er bekymret for hvor trafikksikkert det blir for våre barn, som bruker veien opptil flere ganger daglig til og fra skole og fritidsaktiviteter, når veien blir omgjort til forkjørsvei. Strekningen er allerede svært belastet i form av høy fart og tungtrafikk.

Vi ønsker tiltak for å gjøre veien sikker for myke trafikanter, før en eventuell omgjøring av veien til forkjørsvei. Dette kan eksempelvis være

lavere fartsgrense: utvide 30 sonen fra AKG til siste busslomme

opphøyde gangfelt og fartsdempere

rekkverk mellom gangfelt og veien

fotobokser (rett plassert)

overgang eller undergang

busskur

I dag er det mange som ikke overholder fartsgrensen, og vi tror at farten kommer til å bli enda høyere i og med at vikeplikt fra høyre faller bort. Uttalelser under Altaposten sitt facebook-innlegg 21 mars i år, der artikkelen om denne omgjøringen er lagt inn, tyder også på at folk synes det er bra. Og begrunnelsen? Jo, fordi da vil man spare tid og slippe å «følge med» på trafikken.

Slike uttalelser viser tydelig at det i fremtiden vil bli enda mer utrygt for myke trafikanter å ferdes langs Aronnesveien. I tillegg tror vi at det blir mer tungtrafikk, da det blir lettere å velge Aronnesveien enn å velge E6 med alle rundkjøringene som finnes her.

Vi som foreldre ser daglig at ungene våre ikke kan krysse veien selv om det er gangfelt, fordi farten blir for høy. Derfor ønsker vi selvfølgelig at det fortsatt skal være høyreregel langs Aronnesveien. Men om den omgjøres så må kommunen og Statens vegvesen bruke midler på tiltak nevnt ovenfor. Vi håper jo selvfølgelig på at kommunen allerede er i gang med planleggingen av tiltak, før Statens vegvesen gjør om veien til en forkjørsvei.

Wanja Berglund, Irene Wirkola, Charlotte Brendskag, Anita Kivijervi, Caroline Lampe Alsén, Lene Bull Kristensen og Ann Charlott Næss

Aronnes grendelag