– Tvangssammenslåing er ikke bra for Finnmark

Meninger

I et intervju i iFinnmark (krever innlogging) har fylkestingsrepresentant fra Høyre Kristen Albert Ellingsen mye på hjertet. Han beklager seg over både folkeavstemning, pengebruk og Finnmark sitt omdømme, i tillegg tar han seg tid til å snakke Finnmark voldsomt ned.

Ellingsen beriker også leserne med et kostelig stykke svogerforskning. Han har nemlig snakket med folk som lurer på om finnmarkingene er vel bevart.

Jeg tror Finnmarkingene er meget vel bevart, men jeg tror finnmarkingene er meget sinte. Jeg tror de er svært oppbragt over en tvangssammeslåing som nå holder på å bli tredd nedover hodene deres.

Med et knapt stortingsvedtak i ryggen har regjeringen bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen - med tvang.

I motsetning til Ellingsens «inntrykk» så har vi også meningsmålinger. Disse er med respekt å melde litt mer relevant enn referatene fra Ellingsens samtaler med folk han er enig med. Meningsmålingene spriker, men samtlige viser at minst to tredjedeler av Finnmark sin befolkning er imot tvangssammenslåingen med Troms.

Så mens Ellingsen bekymrer seg over hva folk tenker om oss så bekymrer jeg meg over at en så gjennomgripende endring skal tvangsgjennomføres med så minimal støtte hos dem det gjelder. Det burde bekymre Ellingsen også. Langt mer enn om noen synes vi er gærne.

Kanskje er det ikke så rart at Ellingsen ikke har det store engasjementet rundt at et vedtak som er to ganger nedstemt av Finnmark sitt demokratisk valgte organ. Det er jo tross alt Ellingsen sitt parti som har brakt oss opp i dette.

Høyre i Finnmark burde se mer på konsekvensene denne tvangssammenslåingen får for finnmarkingene. I stedet velger de å operere som moderpartiets forlengede arm inn i Finnmark i denne saken. Finnmark Høyre går altså inn for tvang mot befolkningen. I sitt eget fylke – det er meget spesielt.

Ber man Finnmark Høyre om å være konkrete på hva denne tvangssammenslåingen skal gjøre av godt for Finnmark, så er svarene mer enn ulne. Like ulne som svarene Mæland gir. Det er helt i det blåblå hva godt denne tvangen vil føre til for Finnmark. Godt eksemplifisert i utspillet til Kristen Albert Ellingsen.

La meg raskt nevne tre ting som ikke er bra for Finnmark med tvangssammenslåingen. Det er ikke vanskelig:

- Finnmarks representasjon på Stortinget står i fare for å bli sterkt svekket.

- Finnmarks representasjon i det nye fylkestinget står i fare for å bli sterkt svekket.

- Finnmarkingenes makt og innflytelser på viktige politikkområder vil svekkes.

At man kan gå inn for en reform som er så dårlig gjennomarbeidet på forhånd er en gåte for meg. Men Kristen Albert Ellingsen er så misfornøyd med dagens Finnmark at han tydeligvis vil ta sjansen.

Resten av utspillet fra Ellingsen handler om hvor dårlig det står til i Finnmark. Ifølge Ellingsen er vi såpass dårlige at vi ikke er i stand til å styre oss selv, men må ha hjelp utenfra.

Jeg er uenig i dette. Jeg mener at Finnmark og finnmarkingene er i stand til å styre seg selv. Jeg mener vi viser det hver dag, både gjennom et sterkt næringsliv og gjennom det offentlige. 16% økning over en femårsperiode i fullføringen av videregående skole og det høyest antall lærlinger i landet er to eksempler på at vi lykkes. Finnmark og finnmarkingene har all grunn til å ha høy selvtillit.

Ellingsen er bekymret over at Finnmark er så små i antall mennesker, at det fører til dårlig gjennomslag sørpå. Har Ellingsen fått med seg at også etter en eventuell sammenslåing vil Finnmark og Troms være minst i landet? Det ER lite folk her. Det er en virkelighet vi må forholde oss til å jobbe oss rundt. Ikke febrilsk jobbe mot en størrelse vi aldri kan oppnå.

Det er overhodet ikke slik at utviklingen stopper opp om Finnmark får fortsette som eget fylke. Tvert imot. Det jobbes hardt i Finnmark. Vi utvikler oss hele tiden og jeg er enormt stolt over vårt fremadrettede næringsliv som stadig demonstrerer at det går an å lykkes stort som liten og at små steder kan gi grobunn for store resultater. Det burde Ellingsen være også, men han og resten av Høyre er mest opptatt av å være klakkører for regjeringens sak om tvangssammelåing med Troms. Greit nok, men må man virkelig snakke ned menn og kvinner i Finnmark på veien?

Jeg håper folk benytter sjansen til å si sin mening om tvangssammenslåingen den 7-14 mai. Jeg håper på høy valgdeltagelse og et rungende nei. Er det stort nok er det min tro at vi kan få gjort noe med dette, men da må vi ha Finnmark i ryggen.

Ragnhild Vassvik

Fylkesordfører