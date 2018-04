– Rett opp feilgrepet

Meninger

En entreprenør og utbygger, som for øvrig gjør svært mye positivt for at folk i Alta skal få gode steder å bo, slapp for litt siden en prøveballong: Han ville starte med boligbygging i Lille-Komsa. Politisk og administrativ ledelse i Alta fortjener ros – de sa nei til det. I denne omgang.

For det sørgelig er at da den forrige arealplan for kommunen ble vedtatt, ble store deler av Lille-Komsa regulert til boligbygging. Slik er det fortsatt.

Alle som ferdes i Lille-Komsa ser at folk går på ski og sykler der, de nyter en fin utsikt, de plukker bær og sopp og det hender noen samles rundt et bål en sommernatt

Mitt håp er at våre ledere nå griper sjansen og retter opp det feilgrepet som ble gjort for en del år siden. De kan vedta et vern av Lille-Komsa, og la det lille fjellet med furuskog stå slik det står i 100 år til. De som bor her da, kan skryte av å ha det største og vakreste friområde i sentrum av noen by i Norge. De kan også fortelle om framsynte kvinner og menn i sin fortid.

Ottar Fredheim