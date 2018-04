– Fefo opererer innenfor det prisnivået som er etablert i Alta

Meninger

16. april kommenterte jeg for Altaposten FeFos fastsettelse av tomtepriser. I samme sak, som fikk tittelen «Denne tomta ville blitt 6,8 mill dyrere med Fefos Bollo-priser», gir Odd Erling Mikalsen (Frp) oss inn for å være en grisk, kommersiell aktør. Bakgrunnen er et regnestykke presentert i avisen. Problemet er at regnestykket er galt.

Om takster og tomteverdi

Man kan ikke benytte tomteverdiene for hyttetomtene til å verdsette næringsareal eller andre typer arealer. Takstene som innhentes angir kun verdien av den tomta som takseres, der den ligger og til det formålet den skal brukes til. Det er ingen hemmelighet at beliggenhet er en svært avgjørende faktor for prisen man er villig til å betale for en tomt.

Altaposten har brukt prisen på de mest attraktive hyttetomtene i Alta – og i Finnmark – til å beregne en ny «tomteverdi» av arealet som ble solgt på Thomasbakken. I Bolloseter er det 14 tomter med ulike tomteverdier på hver tomt. Hyttefeltet er på over 75 dekar. En kan derfor ikke, som i dette tilfelle, ta et areal på 52 dekar og fylle på med så mange tomter man vil for å få en høy pris på arealet.

Denne tomta ville blitt 6,8 mill dyrere med Fefos «Bollo-priser» Sentrumsnær næringseiendom er ingen match for det Fefo henter ut i Bollo: – Fefo er blitt en grisk kommersiell aktør!

Skillemoen vs. Thomasbakken

Prisdiskusjonen er absolutt relevant, men da bør den foregå på et eiendomsfaglig nivå. Vi har fått innhentet takst på Skillemoen, der den laveste verdien er satt til 100 kroner kvadratmeteren, mens den høyeste er satt til 200. Sammenlikner vi dette med prisen som næringsarealet på Thomasbakken ble solgt for, 229 kroner kvadratmeteren, ser vi at FeFo sin takst ligger like under. Med andre ord viser dette at tomteverdien som er satt er riktig.

Ser vi derimot hva kommunen selv takserer industriområder til i forbindelse med innkreving av eiendomsskatt, blir bildet annerledes. Kommunen har taksert slike tilsvarende områder til 550 kroner kvadratmeteren. Benyttes denne verdien ved salget på Thomasbakken vil arealet ha en verdi på hele 28,6 millioner kroner.

Det viser at det ikke belegg for å hevde at FeFo er griske. Tvert imot viser takstene og salg som er foretatt, at vi opererer innenfor det prisnivået som er etablert i Alta.

Jan Olli

Direktør i FeFo