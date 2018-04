Dekning i Alta

Meninger

I et leserinnlegg og e-postutsendelse går Altaposten til frontalangrep på Kronstadposten og Finnmark Dagblad/iFinnmark for å ha kjørt en reklame med teksten «Størst i Alta».

Budskapet i reklamen er tuftet på en undersøkelse gjort for FD og Kronstadposten 20. og 21. februar 2018. 306 personer ble intervjuet i undersøkelsen.

Anerkjent byrå

Vi har brukt det seriøse og anerkjente byrået InFact for å gjennomføre undersøkelsen. Vår utfører InFact skriver følgende om funnene i undersøkelsen:

Det er 20,9 % som svarer «Sjelden eller aldri» på både iFinnmark/Finnmark Dagblad og Kronstadsposten. Det betyr at 79,1 % leser minst en av avisene ukentlig eller daglig. Veldig stabile tall sammenlignet med 2017. Da var det 77,9 % som svarte at de leste minst en av avisene ukentlig eller daglig.»

I samme undersøkelse svarte 24,3 prosent at de sjelden eller aldri leser Altaposten. Ergo når kanalene Kronstadposten og FD/iFinnmark en større andel av befolkningen i Alta på ukesbasis enn Altaposten med 75,7 prosent. Det er selvsagt viktig i et annonseperspektiv å vise kvalitative tall for dekning i markedet. Å gjøre markedsundersøkelser er helt vanlig, og all den tid det foreligger en annonsesamkjøring mellom FD/iFinnmark og Kronstadposten, er total dekning for annonsørene vesentlig informasjon.

Kan være ubehagelig

At Altaposten ikke ønsker at disse tallene skal bli kjent for leserne, skjønner vi. Konkurranse kan være ubehagelig. I det øvrige vil vi peke på at vi legger frem kvalitative tall fremfor synsing og magefølelse. Det er vi sikker på at våre kloke annonsører i Finnmarks største by, Alta, merker seg.

Mens vi viser til tall i en undersøkelse fra en anerkjent aktør som er kjøpt for å måle dekning, bruker Altaposten magefølelsen og sier i sitt angrep på våre tall at «inkluderer vi alle kanalene til Mediehuset Altaposten treffer vi så å si alle brukerne i Alta, pluss mange i resten av Finnmark». Vi liker ikke å basere oss på magefølelse, men på fakta. Påstanden om at Altaposten når alle, står udokumentert. Dersom det skulle være riktig at Altaposten når alle brukerne i en hel kommune, så vil det være helt unikt omtrent i bransjen i hele verden. Ikke engang Facebook kan vise til en slik dekning.

Middelmådige aktører

Altaposten karakteriserer oss også som «middelmådige aktører». Det får stå for deres regning. Vi skal ikke komme med lignende karakteristikker av Altaposten. Tvert imot, Altaposten er en tøff konkurrent, og vi tar gjerne kampen om både lesere og annonsører.

Så må vi få lov til å være stolte og ydmyke over det faktum at så mange bruker våre kanaler i Alta. Derfor har vi fortalt leserne om funnene i undersøkelsen. Vi har lagt frem kvalitative tall fremfor synsing og magefølelse. Det gir en trygghet for våre annonsører om at vår dekning i Alta er svært god.

Håkon Nilsen, daglig leder Kronstadposten

Anders Nesse, salgssjef iFinnmark og Finnmark Dagblad