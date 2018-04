– Reklamestunt på grensen til det pinlige

Meninger

Reklame kan være gull verdt når den utformes med troverdighet og kløkt. Andre ganger blir det hjelpeløst, på grensen til det pinlige. Det kan til og med sette egne ansatte og kunder i forlegenhet.

Det er ikke godt å si hvem som har klekket ut markedsføringsstrategien hos FD, iFinnmark og Kronstadposten når det gjelder oppslutning i Alta, men framgangsmåten de bruker for sine egenreklamer er verken rimelig, redelig eller logisk.

Tallene de bruker sier det alle vet utmerket godt; Altaposten har en helt suveren posisjon blant mediebrukere i Alta. I egenreklamen som brukes, er den nevnte trioen heller ikke redelige nok til å ta med TV Nord, Radio Alta og infokanalen som når bredt. Likevel rekker Altapostens papir- og digitalutgave alene over 75 prosent av innbyggerne. Inkluderer vi alle kanalene til Mediehuset Altaposten, treffer vi så å si alle brukerne i Alta, pluss mange i resten av Finnmark.

Den totale oversikten over tallene fra byrået de har brukt, vil ikke Finnmark Dagblad dele med oss og leserne, men vi kan fastslå følgende: Når tre middelmådige aktører med samme eiere, eller i felles forståelse, står på hodene til hverandre for å nå opp, blir de verken høyere eller bedre enn utgangspunktet. Det blir bare overtydelig at de har mistet bakkekontakten.

Hvis vi bruker ett eksempel fra en sport der de header i meste laget, kan vi fastslå at poengsummen til Stoke, Huddersfield og Southampton, etter 32 serierunder i Premier League, passerer serieleder Manchester City med tre poeng, men seriemester blir ingen av dem.

Fairplay-prisen får de heller ikke...