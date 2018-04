– Rett til å drive private sykehus

Meninger

VIL IKKE HA HELSEMONOPOL: Emil Andre Thorstensen.

Etter mange års kamp om å få et statlig drevet sykehus til Alta, kan det se ut som vi har tapt kampen for de neste 30 årene. Skal Alta begynne å jobbe for å få en privat aktør opp for å drive sykehus? Et fullverdig sykehus som vi kan benytte oss av? Eller skal vi bare sitte på gjerde å vente på at et sykehus skal komme?

Nå vil sikkert mange prøve å argumentere dette bort med at vi må betale for hele behandlingene sjøl, siden dem hører ordet privat. Men stemmer det? Nei og ja. Ved visse tilfeller må du som person betale for operasjon, de operasjonene er som regel silikon i brystene, slangeoperasjon eller andre skjønnhetsoperasjoner. Nå vil noen sikker prøver å lire fra seg at private aktører ikke klarer å drifte innen helse og oppvekst. Da må jeg nå spørre! Så en sykehus som er privat går ikke?

Men vi kjøper tjenester i Alta fra private aktører innenfor sykehjem, skole, barneverntjeneste og barnehager. Vi kan se at Stiftelsen Betania Alta har en fullverdig tilbud innen barnehager, sykehjem, rus og psykiatri. Vi har Aleris som også er kommet til Alta, som tar seg av barneverntjenester og rus og psykiatri. Så spørsmålet er bare; hvorfor kan ikke et privat sykehus være tingen? Vi ser dem lykkes med private sykehus flere plasser i landet. Vi kan se at fastlegene velger flere gang å henvise pasientene sine til private aktører pga. alt for lang ventetid innen det offentlige. Folk som er igjen i arbeid etter noen måneder, fordi de slipper å sitte i pasientkø mellom 6-13 måneder! Alt etter som hva du skal opereres for.

Tidligere formann i Finnmark FpU, Tomas Børresen, har sagt «tiden er inne for å avskaffe det offentlige helsemonopolet» Det stiller jeg meg 100 prosent bak. Vi kan se i det små at flere private aktører får lov til å drive helsetjenester i Alta og resten av landet. Dette vil jeg si er en bra start, men ikke fullverdig. For de aktørene som ønsker å drive sykehus, skal selvfølgelig få lov til dette, på lik linje som de som får drive sykehjem, eldresenter, barnehager, rus og psykiatri osv. Hvorfor skal ikke pengesekken følger deg som pasient ut av det offentlige og inn i det private markedet? Når flere kommuner velger å kjøpe tjenester fra private aktører, for at dem ser det er mer lønnsomt enn å drifte det sjøl.

Så hvorfor skal vi ikke la pengene følger pasienten istedenfor å fortelle pasienten hvor dem skal til? Hvorfor skal vi la en med meniskskade vente i flere uker for operasjon, når det finnes ledig kapasitet i det private? Eller skal man sitte på gjerde å vente på at man skal bli frisk i mellomtiden?