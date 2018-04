– Nei, det er ikke tilfelle...

Meninger

Først: Jeg har ikke kritisert det folkelige engasjementet når det gjelder sykehussaken. Har selv deltatt i folketoget og min bedrift har vært med og sponset disse folkelige tiltakene.

Journalisten i Altaposten har tatt seg endel friheter som jeg ikke står inne for. Jeg må derfor avklare noe gjennom et leserinnlegg.

I en lang prat med journalisten har han valgt en vinkling på sin artikkel som jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg har aldri nevnt det folkelige engasjementet. Jeg har derimot snakket om hvordan vi som ansvarlige politikere må gå frem for å få god kontakt og gode samarbeidspartnere i de sakene som er ekstremt viktige for befolkningen.

Dette gjelder også i denne saken. Å starte med å kritisere og være sint har jeg ingen tro på er en god strategi. Å sette seg ned å forklare og gi innsikt tror jeg er bedre. At dette ender med at jeg kritiserer folk i Alta forstår jeg ikke.

Det jeg derimot var klar på, var at vi har tapt et valg bl.a på sykehussaken. Det jeg sa flere ganger var at dette er kun regjeringen som kan løse. Venstre og Frp gikk til valg på å gi et sykehus i Alta. Det forventer jeg at de innfrir. Det har ikke journalisten ofret en linje. Noe som jeg personlig syns er merkelig.

Jeg ønsker det beste for alle i Alta. Jeg, på lik linje med alle andre i Alta, ønsker fødeavdeling og et godt akuttilbud. Dette må det ikke være tvil om. Uten et folkelig engasjementet ville vi aldri kommet så langt som vi er nå. Når vi står sammen klarer vi det meste.

Ole Steinar Østlyngen