– Hvor var NRK da det gjaldt?

Meninger

Det er flere som med kraftfull stemme og overbevisning har gått ut offentlig og kritisert NRK for ikke å ha vært til stede og rapportert fra snøskred, stengte veier og isolerte bygder i Finnmark i påsken.

Det vil være synd om det blir stående som en sannhet.

NRK Finnmark produserte i løpet av påsken syv innslag til Dagsrevyen, hvorav tre av dem var hovedoppslag. Vi hadde ekstra radiosending på NRK P1 i Finnmark og Troms, og det ble produsert en rekke nettsaker publisert på nett og sosiale medier.

NRK Finnmark har en god del medarbeidere som avbrøt sin påskeferie for å gi et best mulig bilde av hva som var situasjonen. Våre medarbeidere var i likhet med andre veifarende også forhindret fra å komme landeveien til Magerøya. Vi reiste med det eneste transportmiddelet som fungerte i denne situasjonen, som var Hurtigruta. Det tok nødvendigvis litt tid. I mellomtiden rapporterte vi fra snøras i Langfjorden og Tana, Stallogargotunnellen i Kvalsund og vi fikk formidlet på Dagsrevyen video fra folk som var innesperret på Magerøya.

Svaret på spørsmålet om hvor NRK var da det gjaldt, er at NRK var der da det gjaldt. Vi er til stede for publikum.

Morten Ruud

Distriktsredaktør NRK Finnmark