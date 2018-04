– Har gjort en formidabel jobb

Meninger

Det har vært en tøff påske for mange i Finnmark. Skred og skredfare førte til at opptil 30 veger var stengt samtidig, og hele kommuner var isolert i dagesvis. Noen opplevde dramatisk nærkontakt med snømassene, og svært mange opplevde at påska ble annerledes enn planlagt.

Som finnmarkinger er vi godt vant med uvær og snø. Det spesielle denne påska er at det var ekstreme forhold veldig mange steder på en gang og at hovedveger var stengt i opptil en uke. Det er minst ti år siden sist situasjonen på vegnettet var like ille.

Både Statens vegvesen og våre dyktige entreprenører over hele fylket har vært ute noen vinterdager før, men kombinasjonen av snømengder, vind og temperatur, gjorde at det ikke var mulig eller forsvarlig å holde vegene åpne. Jeg forstår at mange blir frustrerte og fortvilte over ikke å komme seg fram. Enklere ble det ikke av at vi til tider hadde lite informasjon om når vegene kunne åpnes igjen. Vegtrafikksentralen i Nord-Norge kalte folk tilbake fra påskeferie for å holde trafikanter og medier oppdaterte via nett og telefon. De gjorde en formidabel jobb, selv om de ikke alltid kom med budskapene folk ønsket seg.

Jeg vil også berømme entreprenørene våre som har stått på gjennom påska under til dels ekstreme forhold. Presis vegdrift AS, Mesta AS, Roy Yngve Thomassen, NCC Norge AS og alle deres underentreprenører har hatt de største utfordringene denne påska, som de satte alle krefter inn på å løse. Det forteller noe om snømengdene at vi brukte 17 timer på å rydde en 50 kilometer lang strekning på E69 mellom Hønsa og Repvåg før vegen kunne åpnes for trafikk igjen.

I tillegg til «bakkemannskapene» som er ute med fresere, høvlere, hjullastere og brøytebiler, har vi brukt helikopter slik at geologene våre kan overvåke situasjonen langs vegene på nært hold og utløse skred. Totalt har de vært i lufta i Finnmark i 40 timer, og fyrt av rundt 300 skudd med trykkluft. Slik har vi hindret skred på mange av de farligste plassene, og også vært i stand til å åpne vegene raskere enn om vi skulle latt naturen gå sin gang. I tillegg har vi vært ute med båt for å vurdere situasjonen på skredutsatte steder.

Noen ganger blir Statens vegvesen kritisert for å være for strenge og stenge veger unødvendig. Når vi i løpet av tre dager registrerer minst 35 skred bare på E69, tror jeg de fleste forstår at det faktisk var livsfarlig å ferdes på vegen. Den store skredfaren fører også til at det tar lengre tid før vi kan sende mannskaper inn for å brøyte vegene.

Det er beklagelig når folk ikke kommer seg fram som planlagt. Men det hadde vært fryktelig mye verre om noen skulle blitt tatt av skred på vegene i Finnmark.

Det er ikke så veldig lenge siden flere av kommunene i Finnmark var uten helårs vegforbindelse. I løpet av de siste tiårene har regulariteten blitt stadig bedre, og også folk i vårt nordligste fylke forventer å kunne kjøre hvor som helst når som helst. Den utfordringen tar vi i Statens vegvesen. Samtidig håper og tror jeg at finnmarkingene har forståelse for at været av og til setter begrensninger og at vi setter sikkerheten aller fremst.

Oddbjørg Mikkelsen

Avdelingsdirektør

Statens vegvesen i Finnmark