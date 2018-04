– Vi må kunne forlange at de som sitter i politiske maktposisjoner tar lærdom av det vi har gått igjennom denne vinteren

Meninger

Vinteren er snart over for denne gang. Store snømengder har ført til kolonnekjørte og stengte veier over hele fylket. Og faren for stadig nye ras har gjort det utrygt å ferdes på veistrekninger som holdes åpne. Dette skaper stor utrygghet hos befolkningen. Og når også båt og fly stoppes av værforholdene kan det gå helt galt. Særlig for de som rammes av livstruende sykdommer og må ha nødvendig hjelp innen en viss tid. Ikke alltid ender det godt og det er forståelig. Særlig for folk som bor på avsideliggende steder kan hjelpen være langt unna, men er du bosatt i en større by er det en selvsagt sak at du har sykehushjelp i din nærhet.

Nå må vi kunne forlange at de som sitter i politiske maktposisjoner tar lærdom av det vi har gått igjennom denne vinteren. Og ifølge forskere vil fremtiden by på mer av samme sort. Naturligvis kan vi ikke gjøre noe med vær og føreforhold, men vi må innrette oss etter det som best vi kan. Det gjør man ikke ved å planlegge et stort milliardsykehus på en øy ut i havgapet som til tider vil være isolert fra omverden.

Virkeliggjøring av slike planer så vil være et galmannsverk og et overgrep mot storparten av vestfylkets befolkning. Og når storsatsingen i Hammerfest fører til at fylkets største by må se langt etter akutt og fødeavdeling, ja da må noen si stopp. I et fylke med store avstander og krevende værforhold må så mange som mulig få nærhet til nødvendige sykehustjenester. Det må jo være første prioritet når det gjelder lokalisering av et nytt sykehus. Og da kommer man ikke utenom den største byen i fylket. Inntil videre må folk gjerne benytte seg av fritt sykehusvalg og velge UNN som sitt sykehus.

Naturligvis kan Hammerfest ha et lokalsykehus for seg selv og sine nærliggende områder. Men her bør man ikke ha for store tanker om hva som er mulig å få til. Oppgrader det gamle sykehuset til en godkjent standard og milliardbeløp vil være spart. Fremtiden til et feilplassert storsykehus for Vestfinnmark er det vel etter hvert bare Helse Nord og helseministeren som tror på. Men slik blir det gjerne når det går prestisje i en sak og fornuften blir borte.

Nå gjenstår det bare å se hva våre lokale politikere vil gjøre. Naturligvis bør de i samlet flokk forlange at statsminister og helseminister kommer og setter seg inn i forholdene våre Ta de med på en kjøretur fra Kautokeino til Hammerfest, forhåpentligvis i snøfokk og med fare for ras underveis. En opplevelse av vår virkelighet ville satt alt på riktig plass. Forhåpentligvis får vi en medspiller i Sylvi Listhaug som kan tale fornuftens sak når hun nå blir helsepolitiker. Hun er en som tør å ta selvstendige avgjørelser og ikke bare dilter etter i sporene til helseforetakene. Men det viktigste er likevel at lokale krefter nå smir mens jernet er varmt.