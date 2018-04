Meninger

Det har det vært mye vær i Finnmark den siste uka, skikkelig masse vær - og mange stengte veier. Siden helga har det gått 35 snøskred over Europaveien og andre veier i Finnmark. Det er artig med vær, med det er ikke alltid dårlig vær passer det moderne menneske – som må forflytte seg. "Må og må"? Så lenge det ikke gjelder liv - må man ikke, men gjør det allikevel.

Da er det bra vi har stelt fint med naboer i øst. Kanskje det er fordi vi er så godt blandet i nord – for vi er i alle fall ikke "innavlet" som vi bruker å forklare vår herkomst med når vi blir spurt om identitet og kultur og sånt.

"Folk til folk"-forståelse oss nordlige folk imellom skyldes så mangt. Noen finnmarksnavn kan gi en indikasjon på hvem vi er under. Rantala, Majala, Harila, Sarilla, Rimala – og Ojala. I tillegg har vi han Davidsen bort i svingen som egentlig skulle hete Karjalainen, men fordi bestefaren ble bonde og ikke fisker – måtte navnet endres – og David Karjalainen ble David Davidsen - vipps en ny nordmann ble født - i alle fall på papiret.

Det handlet om storpolitikk, norsk nasjonalstatsbygging. Og da var det viktig med tvang. For hvordan kunne det ha seg at voksne samer forsvant og ble transformerte til nordmenn i løpet av en folketelling? Joda, nasjonalstaten vet best, men bortsett fra fornorskning, har makta i sør ikke fått rota det til så mye mellom de nordlige naboer – kanskje fordi de har vært klok nok – og holdt seg unna? La oss håpe de fortsetter med det. Det er best sånn.

Så da Ojala skulle forflytte seg fra Finnmarkshjemmet til Nordlandshjemmet ble transportetappen foretatt gjennom Finland og Sverige. 1080 kilometer gjennom vakker og rolig natur. Det går fint, når bonusen blir finsk surbrød, karelske piroger, kaffe så sterk at den må skjæres med kniv – og skylles ned med et stort glass vann. Jeg er jo litt hjemme i nord - med det nordlige folk - uansett hvilken side av grensene jeg surrer med min gamle Honda.

Stengte veier, og det nordlige liv, kan også være gode liv.

Irene Ojala

Arctic Footprints

Innlegget ble først publisert på Arctic Footprints.