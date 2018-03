– Tar selvfølgelig feil om dekning av sammenslåing

Meninger

Steinar Schanche, ForFinnmark, bringer videre det han selv oppfatter som en usaklig påstand om at NRK med hensikt har plukket ut debattdeltakere til Norge nå-programmet forleden for å dynke og degradere Finnmark. Dette må Norge Nå-redaksjonen selv svare for, men vi tror ikke denne konspirasjonsteorien stemmer.

Så til spørsmålet om hvordan NRK Finnmark har dekket konflikten om regionalisering. Schanche hevder på vegne av ForFinnmark dette: «NRK Finnmarks dekning begrenset seg stort sett til å innhente kritiske kommentarer til initiativet fra tilhengere av sammenslåingen».

Dette er selvfølgelig feil.

Schanche ber om en evaluering. La oss begynne her og nå med en oversikt over saker vi har laget om regiondebatten. I forkant av stortingsvalget sist høst, hadde vi et eget folkemøte overført som nett-tv, fra Vadsø. Vår dekning starta altså i god tid før ForFinnmark kom på banen i januar år; en begivenhet NRK Finnmark dekka direkte på Nordnytt fra folkemøtet i Vadsø. Schanche hevder vi ikke har vært interessert i å snakke med ForFinnmark. Folk må selv vurdere om det første møtet til organisasjonen var tidlig nok.

Regiondebatten har i motsetning til det som hevdes, prega vår dekning i betydelig omfang det siste halvåret med et stort antall saker både på nett, radio og tv – både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har laga saker med både motstandere av sammenslåing som ForFinnmark, og tilhengere.

NRK Finnmark vil fram mot folkeavstemninga 14. mai, følge debatten tett. Deretter vil vi fortsette dekninga etter valget.

God påske

Rolf Jakobsen

Redaksjonssjef

NRK Finnmark