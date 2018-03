Meninger

Jakob Arvola fra NRK klager over at noen i diskusjonen i Facebookgruppa «Vi som vil ha Finnmark som egen region» har luftet en konspirasjon om at NRK med hensikt har plukket ut debattdeltakere til Norge nå-programmet forleden for å dynke og degradere Finnmark. Jeg er helt enig i at påstanden er usaklig. På den annen side: Når en først er i Nord-Norge, hvorfor må en hente inn en Minerva-journalist i Oslo for å kommentere den såkalte verdiskapningen i Finnmark? Et par minutters intervju med Ottar Brox eller en annen som har innsikt nord-norsk økonomi ville vært mer opplysende enn de konforme, overflatiske og stigmatiserende utlegningene fra denne minervamannen.

Videre: Når skal NRK evaluere sin egen dekning av opprøret mot tvangssammenslåingen? Da ForFinnmark tok initiativ til folkemøtet i Vadsø i januar opplevde vi med få unntak nedlatende og tildels svært usaklige angrep fra pressa i Troms og Finnmark mot initiativet. NRK Finnmarks dekning begrenset seg stort sett til å innhente kritiske kommentarer til initiativet fra tilhengere av sammenslåingen. Jeg kan ikke se at NRK Finnmark overhodet gjorde noe forsøk på en selvstendig journalistisk analyse av hva som var i emning, de var i hvert fall ikke særlig interessert i å snakke med ForFinnmark. Det var hovedstadspressa som først ga saklige, opplysende analyser og kommentarer til motstanden, og etter hvert NRK Dagsrevyen (v/Lars Nehru Sand), lenge før NRK Finnmark. Jeg tror ikke NRK Finnmark hadde noe mål om å fortie eller sverte arbeidet mot tvangssammenslåingen slik enkelte aviser åpenbart hadde, men god journalistikk var det ikke.

Det er ikke noe ukjent fenomen at media jager i flokk. NRK får sjøl analysere om de i starten av opprøret var påvirket av hetsen som fremtredende mediefolk i Nord-Norge målbar mot ForFinnmark og opprøret mot tvangssammenslåingen. Vi i ForFinnmark hadde en nagende følelse av det.

Steinar Schanche, ForFinnmark