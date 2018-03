– Melder meg ut av Ap

Meninger

Ja, så har avstemming om ACER funnet sted, uten at Støre og hans klan har brydd seg om at størstedelen av Ap og LO, samt mange sympatisører rundt om i Norge, har sagt enten nei eller utsett saken.

Hva kan jeg da gjøre? Jeg har vært medlem i Ap i nærmere 50 år. Nå viser jeg min reaksjon på hans forakt og likegyldighet for slike som meg, ved å melde meg ut av Ap – nå. Jeg oppfordrer andre medlemmer, som har samme oppfatning som meg, om å gjøre det samme.

Jeg har alltid vært – og er et politisk og samfunnsengasjert menneske – og den eneste måten å vise sin reaksjon på nå, er utmelding. Det er slik Ap kan se at medemmer er uenige. Når Barth Eide og Støre og dere tilhengerskare er borte, kan man tenke over medlemsskapssaken igjen. Tungt, men ingen vei utenom.

Når det gjelder kommunepolitikk, vil jeg selvsagt støtte vår nåværende dyktige Ap-ordfører Frank Ingilæ, så lenge han sitter. Men det er en annen sak.

Erna Fjelldahl

Tana