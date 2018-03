– Tullprat å trekke inn Grunnloven

Meninger

På TV 2 nyhetskanalen i går kommenterte to politiske kommentatorer (Harald Stanghelle og Kjetil Løset) muligheten av en regjeringskrise, og viser til Grunnlovens § 12 andre ledd. Dette er med respekt å melde dårlig håndverk av disse to herrene. Også i dagens nyhetsbilde er en mulig regjeringskrise trukket frem.

Å trekke frem Grunnloven § 12 andre ledd, som hinder for at en statsråd ikke kan ofres, er direkte tullprat. Statsråder har tidligere blitt presset av opposisjonen til å gå av uten at statsministeren har stilt kabinettspørsmål. Alle husker vel statsrådene Osmundsen, Rød-Larsen som ble presset til å gå av. Det samme skjedde med statsråd Norman, og flere andre statsråder. Ikke i noen av de etterfølgende tilfellene, stilte statsministeren kabinettspørsmål. Dagens situasjon er ikke annerledes.

Den eneste grunnen for at dette ikke belyses av de såkalte politiske kommentatorer, er at de støtter den blå/brune regjeringen, og gjør alt hva de makter for å krisemaksimere saken, noe det ikke er behov for.

Odd Oskarsen