Gratulerer med dagen!

Meninger

I år er det femte gang man feirer kvenfolkets dag. I løpet av de disse fem årene er dagen blitt en viktig dag for kvenene og for det norske samfunnet. Hvert år blir det nye institusjoner, steder og kommuner som blir med og feirer kvenfolkets dag. Markeringa er med på å øke kunnskapene om kvenene, og gjør kvenene over hele landet mer bevisst sin egen identitet.

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliito opplever at flere lokallag blir stiftet. I forrige uke ble grunnlaget lagt for et nytt lokallag i Trøndelag, og vi som var der fikk oppleve en flott synliggjøring av den kvenske historien og kulturen.

Vi opplever at det blåser en økende kvensk vind over landet, og i år får vi også oppleve at vårt nylig vedtatte flagg vil vaie mange steder over hele Norge.

Lykke til med feiringa!

Hilja Lisa Huru, leder

Trygg Jakola, nestleder

Onnia päiväle!

Tänä vuona oon viies kerta ko vietethään kväänikansan päivää. Näitten viien vuuen aikana oon päivästä tullu tärkiä kväänile ja norjalaisele samfynnile. Joka vuosi tullee uusia institusjuunia, paikkoja ja komuunia myötä viettämhään kväänikansan päivää. Markeeringit antava tietoa kväänitten ympäri ja auttava ette kväänit koko maassa itte havaitteva oman identiteetin.

Ruijan Kveeniliitto kokkee ette perustethaan usiampia paikalislaakia. Viimi viikola laitethiin perustan uuele paikalislaakile Trøndelagissa, ja met kekkä olima sielä, saima kokia kunka kväänin histoorian ja kulttuurin nostethiin mainiosti esile.

Met koema ette kväänituuli puhaltaa yli maan. Tänä vuona saama kans nähhä ette meän uusi kvääniflaku heiluu monissa paikoissa koko Norjassa.

Hyvvää juhlapäivää!

Hilja Lisa Huru, johtaaja

Trygg Jakola, toinen johtaaja