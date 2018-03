– Gratulerer med dagen!

Meninger

Gratulerer, alle kjære kvinner, på denne ytterst viktige dagen. Og det er flere grunner til at akkurat 8. mars er viktig og ikke minst – relevant. For det er nettopp i dag at vi feirer kampene våre mødre, tanter og bestemødre har kjempet og vunnet før oss. Vi minnes de modige kvinnene som sto opp mot patriarkiet, diskriminering og urettferdighet slik at de og deres døtre kunne bestemme over egne liv på lik linje med menn. Likevel ser vi at kampen vår ikke enda er over.

En av disse viktige kampene ble satt på dagsorden i høst. #Metoo-kampanjen ble et internasjonalt fenomen, som viste nettopp hvor mange kvinner som har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen, studiet og i hverdagen. For det er ikke greit at kvinner skal være redd for å si ifra når de opplever ubehagelige hendelser. Det er uakseptabelt at offeret ikke skal bli tatt på alvor, latterliggjort eller spurt om «hva hun hadde på seg» når hendelsen skjedde. Og det er rett og slett forkastelig at unge kvinner blir fortalt å bruke sykkelbuksa og ha nøkkelknippet i hånda mens de går hjem med frykt i øynene og en klump i magen.

Seksuell trakassering er ikke den eneste utfordringen kvinner møter på arbeidslivet. Av de 700 000 norske menneskene i Norge som jobber ufrivillig deltid, er 73% av de er kvinner. Kvinnedominerte yrker får også betydelig mindre betalt enn de som er mannsdominert. Disse problemene krever tiltak slik som kjønnskvotering i utdanning og en strengere likelønnslov som krever oppfølging. For vi vet at disse kravene fremmer likestilling og gjør slik at kvinner kan stille på lik linje med menn i et samfunn som har kjempet mot dem.

I næringslivet ser vi at en av seks norske selskaper har kvinner som toppsjef, men dette er ikke på grunn av at det ikke finnes like mange dyktige menn som kvinner. Tvert imot så viser studier som sammenligner 22 000 selskaper fra hele 91 land, selskaper med kvinner i ledelsen er 15% mer lønnsomme. Så vi mangler ikke dyktige kvinner, vi mangler mennesker som er villig til å slippe de til.

Derfor applauderer jeg kvinner som Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande på lik linje med Hadia Tajik, Kirsti Bergstø og Une Bastholm. Selv om kanskje de er uenig med meg om at de har overvunnet oddsen om å komme seg opp i ledertoppen, så er jeg stolte over å ha disse sterke kvinnene som representanter av mitt kjønn. De er alle forbilder for min generasjon, og kvinner må bygge hverandre opp, for som en del av «det svakere kjønn» opplever vi allerede nok utfordringer i hverdagen. Men vi er ikke svakere og det er nettopp på grunn av disse utfordringene at kvinner er så sterke. Derfor jeg sier meg stolt over å være en kvinne og dele denne statusen med mange andre modige og standhaftige individer.

Gratulerer med dagen.

Andrine Klausen Simonsen, AUF

Likestillings- og inkluderingsansvarlig