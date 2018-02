Meninger

Etter mange flotte turer i Alta sitt fantastiske løypenett synes jeg det er på sin plass å høflig anmode turgåere med hunder om å rydde opp etter sine flotte turkamerater. Det er rett og slett for mye hundebæsj i løypene, og dette er jo «bare dritt» på alle måter.

Jeg ønsker ikke å skjære alle over en kam, for de aller fleste av dere rydder jo opp etter hundene deres – hvis ikke ville nok løypene sett enda verre ut. Dette gjelder altså ikke deg som bruker bæsjepose, eller deg som bruker en liten lekespade og enkelt måker bæsjen ut i skogen - dit hvor også andre dyr bæsjer.

• Dette gjelder deg som ikke tenker over at din hund (uten å vite det selv) gjør livet surt for mannskapet på løypemaskinen som må bruke dyrebare timer på å rengjøre maskinen for hundebæsj.

• Det gjelder deg som ikke vet at løypene også brukes av blinde skiløpere som vanskelig kan vite at skia nettopp har fått et lag med høyst uønsket smøring.

• Dette gjelder kanskje også deg som har hunden løs, og som vel aldri kan være helt sikker på hva hunden din gjør når den er 100 meter foran deg, eller bak deg?

• Dette gjelder deg som sikkert ikke tenker på at drit etter din hund slett ikke bidrar positivt til andres turopplevelse.

Så hundeeiere, ta dere en tur å rydd opp! Vær solidarisk og rydd opp etter hverandre. Det går helt fint det, bare prøv. Jeg har måket bort mye hundebæsj i skiløypa selv om jeg har aldri har hatt hund.

Gjør det før neste preparering og gjør det før neste snøfall. Gjør det mens bæsjen er frossen og lett å håndtere.

God tur!

Jørn Iversen