Verdensmester på startstreken i Offroad Finnmark

Offroad Finnmark

Når startskuddet for Offroad Finnmark går av lørdag formiddag i Alta sentrum er det med rekordmange syklister på plass. Hele 385 syklister er påmeldt.

På starstreken i forkant av 150-kilometeren er tidligere verdensmester i håndball, Mats Olsson. På 90-tallet var Olsson sett på som en av verdens beste håndballkeepere. I løpet av imponerende 294 landskamper for söta bror, kan den høyreiste svensken skilte med både EM- og VM-gull, samt to sølvmedaljer fra OL.

Før årets ritt har svensken atskillelig lavere forventinger enn det han hadde på håndballbanen på 90-tallet.

– For min egen del forventer jeg å ta meg i mål innen tidsrammen. Jeg har syklet endel, men aldri i et slikt terreng som det er her i Finnmark. Det blir veldig spennende og håper jeg kan klare å komme meg i mål, forteller Olsson til A-sporten.

Glad i Finnmark

Hva er det som tiltrekker deg med Offroad Finnmark slik at du velger og komme opp hit å sykle?

– Jeg synes miljøet og naturen her er helt fantastisk. Også må jeg være så ærlig å si at det er veldig mange fine mennesker som bor her oppe. Jeg har også veldig god kontakt med Mads Stian fra Honningsvåg, en av mine gode kolleger fra landslaget. I tillegg er Rune Berg og Knut Arne to gode venner, sier en engasjert Olsson.

Til daglig er Olsson keepertrener for de norske håndballjentene. Han forteller at erfaringene han høster fra jobben på landslaget har stor nytte inn mot syklingen.

– Det handler mye om det å teste grenser. Sykling har gitt meg muligheten til å enda kunne konkurrere med meg selv, selv om jeg nå er blitt 58 år. Gjennom hele livet mitt har jeg alltid oppfordret meg selv og andre til å teste sine egne grenser, det gjør jeg nå med Offroad Finnmark. Sykling har også blitt en slags avkobling og selvlindring for meg. Jeg nyter å sykle turer for meg selv ute i skogen, om det måtte være hjemme i Spania hvor jeg bor, eller i Finnmark.

Med på å øke interessen i Sverige

Anders Abrahamsen i Offroad Finnmark håper den tidligere håndballkeeperen kan være med på å øke interessen for sykkelrittet hos sine landsmenn.

– Det er veldig positivt for oss å ha med Mats på OF150. Vi har hatt bra med oppmerksomhet for rittet i Danmark og Finland. Dessverre har vi ikke lyktes like bra i Sverige, selv om det er en stor interesse for terrengsykling der. Vi håper Mats kan være med på å øke interessen for Offroad Finnmark der og, avslutter han.