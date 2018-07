– De frivillige gjør en fantastisk jobb

Offroad Finnmark

Hvordan føles det å endelig være i gang?

– Jeg har aldri vært gravid, men det må være som å føde kan jeg tenke meg, flirer Rune Berg, Daglig leder i Offroad Finnmark, og fortsetter:

– I ett år har vi planlagt årets ritt, du går konstant å tenker på om du har husket på noe eller om det er noe du har glemt. Nå som vi har startet kan jeg endelig slippe skuldrene løs. Det som skjer det skjer, vi føler vi har god kontroll. I tillegg har vi masse fantastiske frivillig som har gjort dette før. I tillegg er været helt fantastisk bra, dette kan nesten ikke bli bedre, smiler Berg.

Deltakerrekord

I strålende sol lørdag formiddag gikk det renomerte sykkelrittet av stabelen i Alta sentrum for tiende gang. Altaværingene kjente sin besøkelsestid og skapte stor folkefest i gågata. Årets sykkelritt har rekord mange påmeldte. Hele 385 syklister skal den neste uken tråkke seg gjennom beinharde kilometer over finnmarksvidda.

– Det betyr utrolig mye for oss at så mage ønsker å sykle i rittet vårt. Det er ikke til å legge skjul på at Offroad Finnmark også er butikk. Jo flere deltakere vi får, gjør at økonomien blir bedre, som igjen fører til et bedre arrangement, sier Berg.

Ønsker å skape bolyst

Rittlederen forteller at de i år har brukt litt ekstra resurser på scene, show og lyd. Neste år står kanskje U2 på scenen, humrer han.

– Vi ønsker å bruke tribunen til noe positivt. Å skape liv gjennom konserter og ulike samarbeidspartnere. Det er ingen som kommer til Alta for å se noen syklister sykle gjennom gågata. Vi må lage innholdet som gjør at folk har lyst å komme å se på arrangementet vårs. Vi tenker på syklistene, men samtidig tenker vi helhetlig for Alta.

– Vi ønsker å skape bolyst, vi ønsker å skape noe for de som bor her, og vi ønsker at de som har flyttet ut skal komme hjem denne uka å være med på folkefesten. August er en fantastisk måned å vise fram det beste med altasamfunnet på, først har du Offroad Finnmark, så kommer Altaturneringa etterfylt av Aronnesrocken.

Skryt til kommunen

Ole Steinar Østlyngen (Ap) var tilstede under rittstarten for Alta kommune. Han forteller at arrangementer som Offroad Finnmark er gull verdt for kommunen.

– Slike arrangementer er utrolig viktig. Hadde det ikke vært for arrangementene, de frivillige, ildsjelene og kreativiteten til folk så hadde vi vært en fattig kommune. Det er ikke Alta kommune som får det til, men ildsjelene bak arrangementet. Kommunen skal være med og bidra tilrettelegge, men uten engasjementet fra folk så skjer det ikke så mye, konstaterer Østlyngen.

Berg skryter voldsomt av holdningene til Alta kommune når det kommer til å støtte opp om arrangementer i Alta.

– Kommunen vil at slike arrangement skal lykkes. Kommunen bruker ikke voldsomt med penger, men det de gjør med å legge til rette med klargjøring av skoler, bringing av materialer, gjør slik at vi ikke trenger å bruke penger på det. Offroad Valdres arrangeres samme helga som oss. Der må de betale kommunen for at kommunen ska hjelpe dem. Det bidraget vi får fra Alta kommune er jeg sikker på er verdt alt i mellom 250.000 og 500.000 kroner. Og det er bare til oss, i tillegg alle har du alle de andre arrangementene i Alt som kommunen støtter opp under.

– Alta kommune er verdens beste når det kommer til å støtte opp under lokale arrangementer, avslutter den daglige lederen.

Se bildene fra folkefesten øverst i artikkelen.