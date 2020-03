Ledet Alta til ny hjemmetriumf

sport

Alta - Kolbotn 29-24:

Søndag var det klart for seriekamp nummer 18 i 2. divisjon avdeling 1 for Alta IFs håndballherrer. Denne gangen var det Kolbotn som besøkte Aulaen. Kolbotn lå på plassen foran Alta-guttene før dette oppgjøret, så det var en viktig kamp for begge lag.

Anført av en strålende Aleksander Maisenhølder tok Alta IF tidlig tak i kampen. Han var solid offensivt og bidro også til at hjemmelaget presterte godt i forsvar. Litt smårusk mot slutten av omgangen gjorde at Kolbotn kuttet litt ned på avstanden mellom lagene, men Alta ledet likevel 13-11 da oppgjørets første 30 minutter var unnagjort.

Etter pause skrudde hjemmelaget opp tempoet ytterligere noen hakk, og Alta-guttene kunne til slutt juble for en komfortabel 29-24-seier. Dermed klatret Rune Skaufel og Kai Erik Bulls mannskap forbi Kolbotn på tabellen, og er nå nummer syv med 16 poeng på 18 kamper. Alta er to poeng bak Bækkelaget 2 på sjetteplass fire serierunder før slutt.

Dette var Alta-guttenes femte hjemmeseier denne sesongen. Bare to ganger har Alta tapt hjemme i Altahallen. To av kampene har endt uavgjort.

Aleksander Maisenhølder var kampens store spiller med åtte fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Rikard Hanssen (4), Torkel Haraldstad Hanssen (4), Erlend Strøm Johnsen (3), Niklas Lindholm Andersen (3), Marius Skaufel Hindbjørgmo (3), Ask Mikkelsen (2), Sigve Åkerøy Pettersen og Brage Brendgen.

Alta møter Bodø 2 i neste kamp. Den spilles i Altahallen 22. mars.