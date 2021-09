– Innstilt på å stå løpet ut

radioalta

Etter at det ble i forrige uke ble kjent at sykehuset legges ned, var Heidi Tangstad og Solfrid N. Lund innom for å snakke om Furuly. Vi snakket selvfølgelig også om fotball, og ble med KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus på jobb.

HØYDEPUNKTER

75 ansatte sies opp: – Det har vært en følelsesladet dag Torsdagen har gått til å holde møter med ansatte, virksomhetsleder og tillitsvalgte. Også pårørende og Alta kommune er informert.