radioalta

Håndballen gjør endelig comeback, og det kan også være flere som gjør nettopp det. Håvard Brekmo og Simen Severinsen var på besøk i studio.

Vi fikk også høre fra bandet Not My Time To Die, som er ute med ny singel. Og vi avsluttet selvfølgelig med Kvinneguiden svarer Radio Alta.

HØYDEPUNKTER