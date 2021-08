Hva kan ha skjedd da over 400 tonn laks døde?

radioalta

Samfunnskontakt Roger Pedersen har hatt et uvanlig døgn på jobb i Grieg Seafood, og stikker innom rundt klokka 10 for å svare på de mange spørsmålene som har dukket opp etter lekkasjen ved Simanes.

Vi skal også få høre at gjengen Alta Live nå er klare for en utsolgt festival, og vi ringer forfatter Anders Somby for å høre om hans nye bok.

Vi avslutter selvfølgelig med Midtuke-lekene.

Utsolgt for helgepass til Alta Live Etter ett år med unntakstilstand er festivalsjef Torgeir Ekeland fornøyd med å endelig kunne arrangere festival. Han kan ikke klage på billettsalget.