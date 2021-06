radioalta

Vi skal prate med Tanja Elina Lund-Lyngmo om bedriften Musikk & Mestring, som skal bruke musikk som medisin for eldre og demente. Eirik Lyng skal fortelle om sin nye låt, og Alta IF skal servere chilli som vi sent vil glemme...

Vi avslutter selvfølgelig med Kvinneguiden svarer Radio Alta.