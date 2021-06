radioalta

John Vegar Holten har tredd ut av stillingen som daglig leder i Alta skiferbrudd SA, Altaskifer AS og Alta skiferbrudd eiendom AS. Han tar en pause fra avkoblingen for å gjeste radiostudioet.

Vi får også besøk av Alta motettkor ved Solveig Thoresen, som dedikerer en konsert til Ottar Grimstad førstkommende helg. I tillegg skal vi høre litt fra ALI og Grieg Seafood, om årets skjellprøvetrekning.