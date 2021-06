Start helga med nydelige toner fra Marie og Kristine

radioalta

Veteraner samles i Altaelva for 17. gang denne helga, og to medlemmer fra NVIO var innom for å snakke hvordan det første døgnet har vært.

Det ble også livemusikk fra Marie Ringsaker og Kristine Hansen, og Johan Daniel Turi fra Alta messingkvintett snakket om deres sommerskole.

Vi avsluttet selvfølgelig med Kvinneguiden svarer Radio Alta.

