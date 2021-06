radioalta

Veteraner samles i Altaelva for 17. gang denne helga, og to medlemmer fra NVIO kommer for å snakke hvordan det første døgnet har vært.

Det blir også livemusikk fra Marie Ringsaker og Kristine Hansen, og Johan Daniel Turi fra Alta messingkvintett kommer for å snakke om deres sommerskole.

Vi avslutter selvfølgelig med Kvinneguiden svarer Radio Alta.