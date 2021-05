radioalta

Med nok en annerledes sommer for dørene har Alta kommune fått muligheten til å tilby gratis sommeraktiviteter for barn i grunnskolealder, og kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen kommer innom for å prate om det.

Jørn Thomassen har jobbet på Scandic Alta i ti år fra 2008 til 2018, og vender nå tilbake for å bli hotelldirektør.

Vi skal også høre fra Frank Jørstad, som har blitt teatersjef på Kvääniteatteri, og skal spole tilbake til innspillingen av Kill Buljo for 15 år siden.